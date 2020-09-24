RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:34

  Danaan написав:
  change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас

Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.

Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.


Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.

Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21672
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:43

Rents up by 14.2%, house prices by 25.0% since 2010

Between 2010 and the second quarter of 2011, house prices and rents in the EU27 followed similar paths. Then, since the third quarter of 2011, they have followed very different paths: while rents increased steadily throughout the period up to the second quarter of 2020, house prices have fluctuated significantly.
After a sharp decline between the second quarter of 2011 and the first quarter of 2013, house prices remained more or less stable between 2013 and 2014. Then, there was a rapid rise in early 2015, since when house prices have increased at a much faster pace than rents.
Over the period 2010 until the second quarter of 2020, rents increased by 14.2% and house prices by 25.0%.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/pr ... 20201007-2
Зображення

Зображення

Інформація по країнам ЕС за 10 років.

А тепер зробіть підрахунок, а як ваші вкладення в КРЖН бетон вели себе на протязі 10 років в ойро :?:
change_pm
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Дiвчинко,до чого тут КРЖН?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 03.12.14
Подякував: 688 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:56

Цікаво чому?

Я вчора розмістив листа про появу цифрового долара...

Цікаво, чим він не сподобався модераторам? Лист когось образив? Чи щось порушив?

Висер від Мізантропа вище вистить, а мій пост видалили... хм...

Ну, ладно, я більше особливо нчого тут і не буду відписувати. Бісер скінчився :)
change_pm
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:35

  change_pm написав:Я вчора розмістив листа про появу цифрового долара...

Цікаво, чим він не сподобався модераторам? Лист когось образив? Чи щось порушив?

Висер від Мізантропа вище вистить, а мій пост видалили... хм...

Ну, ладно, я більше особливо нчого тут і не буду відписувати. Бісер скінчився :)

Наверно кто-то пожаловался

Я пока запощу "агрессивный плагиат".
А местные "потреоты" сделают "плагиат плагиата", и выпустят "цифровую гривну".

Просто с английского им сложно читать и понимать, а с русского удобнее.

Ждём "цифровую гривну" :)

Запуск цифрового рубля, анонсированный на прошлой неделе ЦБ, может стать «чудом», которое поможет бороться с бедностью. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Цифровой рубль», который задуман в качестве альтернатива наличным деньгам, может появиться через 3-7 лет, cказал Песков, но выйти в мировые лидеры в этой сфере Россия уже не сможет. В мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад,.

Одна из задач цифрового рубля - якобы решение проблемы с бедностью, в которой, по последним данным Росстата, живут 20 млн россиян, или практически каждый седьмой.

«Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», - пояснил РИА Песков.

В отличие от традиционных безналичных рублей, «цифровой» будет находится вне банковской системы - на «электронных кошельках» непосредственно в ЦБ. Транзакции в цифровом рубле, как и в традиционных бумажных банкнотах, можно будет проводить в офлайн-режиме - без доступа к интернету. При этом государство сможет «автоматически отслеживать движение денежных средств», подчеркивает ЦБ: например, в рамках бюджетных платежей и «запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению».

https://t.me/banksta/11599
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12959
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7270 раз.
Подякували: 3434 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, djbnd777, Vetal, vitaliy_berdinskikh і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 808, 809, 810
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
8090 978012
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 18:46
djbnd777
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 570, 571, 572
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5718 650336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 10:42
Ethereum
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 5391
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.