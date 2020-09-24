Запуск цифрового рубля, анонсированный на прошлой неделе ЦБ, может стать «чудом», которое поможет бороться с бедностью. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.



«Цифровой рубль», который задуман в качестве альтернатива наличным деньгам, может появиться через 3-7 лет, cказал Песков, но выйти в мировые лидеры в этой сфере Россия уже не сможет. В мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад,.



Одна из задач цифрового рубля - якобы решение проблемы с бедностью, в которой, по последним данным Росстата, живут 20 млн россиян, или практически каждый седьмой.



«Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», - пояснил РИА Песков.



В отличие от традиционных безналичных рублей, «цифровой» будет находится вне банковской системы - на «электронных кошельках» непосредственно в ЦБ. Транзакции в цифровом рубле, как и в традиционных бумажных банкнотах, можно будет проводить в офлайн-режиме - без доступа к интернету. При этом государство сможет «автоматически отслеживать движение денежных средств», подчеркивает ЦБ: например, в рамках бюджетных платежей и «запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению».