Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас
Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.
Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.
Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.
Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Between 2010 and the second quarter of 2011, house prices and rents in the EU27 followed similar paths. Then, since the third quarter of 2011, they have followed very different paths: while rents increased steadily throughout the period up to the second quarter of 2020, house prices have fluctuated significantly. After a sharp decline between the second quarter of 2011 and the first quarter of 2013, house prices remained more or less stable between 2013 and 2014. Then, there was a rapid rise in early 2015, since when house prices have increased at a much faster pace than rents. Over the period 2010 until the second quarter of 2020, rents increased by 14.2% and house prices by 25.0%.
change_pm написав:Я вчора розмістив листа про появу цифрового долара...
Цікаво, чим він не сподобався модераторам? Лист когось образив? Чи щось порушив?
Висер від Мізантропа вище вистить, а мій пост видалили... хм...
Ну, ладно, я більше особливо нчого тут і не буду відписувати. Бісер скінчився
Наверно кто-то пожаловался
Я пока запощу "агрессивный плагиат". А местные "потреоты" сделают "плагиат плагиата", и выпустят "цифровую гривну".
Просто с английского им сложно читать и понимать, а с русского удобнее.
Ждём "цифровую гривну"
Запуск цифрового рубля, анонсированный на прошлой неделе ЦБ, может стать «чудом», которое поможет бороться с бедностью. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
«Цифровой рубль», который задуман в качестве альтернатива наличным деньгам, может появиться через 3-7 лет, cказал Песков, но выйти в мировые лидеры в этой сфере Россия уже не сможет. В мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад,.
Одна из задач цифрового рубля - якобы решение проблемы с бедностью, в которой, по последним данным Росстата, живут 20 млн россиян, или практически каждый седьмой.
«Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», - пояснил РИА Песков.
В отличие от традиционных безналичных рублей, «цифровой» будет находится вне банковской системы - на «электронных кошельках» непосредственно в ЦБ. Транзакции в цифровом рубле, как и в традиционных бумажных банкнотах, можно будет проводить в офлайн-режиме - без доступа к интернету. При этом государство сможет «автоматически отслеживать движение денежных средств», подчеркивает ЦБ: например, в рамках бюджетных платежей и «запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению».
Текста довольно много, поэтому размещаю только ссылку. Возможно Вы даже уже читали это
Особисто я не читав ще. Дякую за посилання!
Хтось вірить в вірус, хтось бачить спецоперацію. Неможу до кінця сформувати свою позицію по питанню збереження активів / грощей = в процесі цього.
Наприклад, процес покупки нерухомості в Англії через АМЛ настільки став муторним, що мені вже не цікаво на кожному кроці доказувати, що я не "........."
Нещодавно зіштохнувся з тим, що ойропейські банки почали вимагати документи про доходи (в мене є), і при цьому автоматично блокуючи рахунок. Вимога показати якісь документи і блок рахунка відбуваються одночасно... До речі - офігений екперіенс. Тепер біжу від ойропейських банків "сломя голову"!
Тобто "ваші" грощі в ойропейських банках вже не "ваші"
Крипту я не розглядаю через волатильність і через те, що її в якийсь момент вб"ють і нічого ЦБ не завадить це зробити. Просто в якійсь момент зроблять вивід крипти в фіат неможливим і все )))))
Я тутай вже відписувався, що заходжу в ДМ + фонду. Ось думаю, що в якийсь момент треба бути в ДМ на 80% + 10% фонда (сировина) + 10% кеш на всяк випадок (на пропітаніє).