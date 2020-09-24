У переболевших новой коронавирусной инфекцией мальчиков происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений. Об этом 26 октября сообщила академик РАН, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.



«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует академика «РИА Новости». (с) Известия



Интересно, что еще 17 марта 2020 года (то есть в начале всей этой истории с коронавирусом) мы это обсуждали в скрытых записях, рассуждая о "естественности" происхождения вируса и возможных глобальных, в том числе экономических, последствиях - в рамках этой версии (ссылка). А потом еще 14 июля это обсуждали, там же, в скрытых записях (ссылка). Таким образом, теперь можно с уверенностью сказать, что всё только начинается. Если в итоге это окажется правдой и массовым явлением, всему миру грозит катастрофа - и экономические последствиями будут экстремально негативными (зато экологические последствия для планеты - позитивными).



Теперь вопрос, чем на такие "точки зрения" ответят национальные правительства (кроме как новой цифровой валютой для "более справедливого мира"). Глобальный карантин мы уже проходили. С вакциной всё понятно (каждые 3-6 месяцев всех не смогут вакцинировать по кругу, физически и финансово невозможно).



P.S. У кого-то еще остались сомнения в "естественном" происхождении этого вируса?