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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:34

  Danaan написав:
  change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас

Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.

Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.


Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.

Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:43

Rents up by 14.2%, house prices by 25.0% since 2010

Between 2010 and the second quarter of 2011, house prices and rents in the EU27 followed similar paths. Then, since the third quarter of 2011, they have followed very different paths: while rents increased steadily throughout the period up to the second quarter of 2020, house prices have fluctuated significantly.
After a sharp decline between the second quarter of 2011 and the first quarter of 2013, house prices remained more or less stable between 2013 and 2014. Then, there was a rapid rise in early 2015, since when house prices have increased at a much faster pace than rents.
Over the period 2010 until the second quarter of 2020, rents increased by 14.2% and house prices by 25.0%.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/pr ... 20201007-2
Зображення

Зображення

Інформація по країнам ЕС за 10 років.

А тепер зробіть підрахунок, а як ваші вкладення в КРЖН бетон вели себе на протязі 10 років в ойро :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:35

Ждём "цифровую гривну" :)

Запуск цифрового рубля, анонсированный на прошлой неделе ЦБ, может стать «чудом», которое поможет бороться с бедностью. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Цифровой рубль», который задуман в качестве альтернатива наличным деньгам, может появиться через 3-7 лет, cказал Песков, но выйти в мировые лидеры в этой сфере Россия уже не сможет. В мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад,.

Одна из задач цифрового рубля - якобы решение проблемы с бедностью, в которой, по последним данным Росстата, живут 20 млн россиян, или практически каждый седьмой.

«Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», - пояснил РИА Песков.

В отличие от традиционных безналичных рублей, «цифровой» будет находится вне банковской системы - на «электронных кошельках» непосредственно в ЦБ. Транзакции в цифровом рубле, как и в традиционных бумажных банкнотах, можно будет проводить в офлайн-режиме - без доступа к интернету. При этом государство сможет «автоматически отслеживать движение денежных средств», подчеркивает ЦБ: например, в рамках бюджетных платежей и «запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению».

https://t.me/banksta/11599
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:23

В продолжение темы "теорий заговора" вокруг "нового мирового финансового порядка" и короны

https://ecworld.fund/smena-finansovoj-paradigmy-uhod-mira-ot-traditsionnyh-valyut/

Текста довольно много, поэтому размещаю только ссылку.
Возможно Вы даже уже читали это
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:49

Вкладчик1234 Привіт!

Від цих хлопців, посилання який ти давав....
У переболевших новой коронавирусной инфекцией мальчиков происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений. Об этом 26 октября сообщила академик РАН, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует академика «РИА Новости». (с) Известия

Интересно, что еще 17 марта 2020 года (то есть в начале всей этой истории с коронавирусом) мы это обсуждали в скрытых записях, рассуждая о "естественности" происхождения вируса и возможных глобальных, в том числе экономических, последствиях - в рамках этой версии (ссылка). А потом еще 14 июля это обсуждали, там же, в скрытых записях (ссылка). Таким образом, теперь можно с уверенностью сказать, что всё только начинается. Если в итоге это окажется правдой и массовым явлением, всему миру грозит катастрофа - и экономические последствиями будут экстремально негативными (зато экологические последствия для планеты - позитивными).

Теперь вопрос, чем на такие "точки зрения" ответят национальные правительства (кроме как новой цифровой валютой для "более справедливого мира"). Глобальный карантин мы уже проходили. С вакциной всё понятно (каждые 3-6 месяцев всех не смогут вакцинировать по кругу, физически и финансово невозможно).

P.S. У кого-то еще остались сомнения в "естественном" происхождении этого вируса?

Мені це так нагадує одну з серій "Зіркових врат", в якій 90% жінок планети стали безплідними після вакцини від раку від дружніх прибульців :)

зі. Ніякої теорії заговору ... :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:08

Крепостное ипотечное право, или возможный коллапс на рынке н

https://ecworld.fund/krepostnoe-ipotech ... izhimosti/
Никого не смущает то, что Москва падает в рейтинге роста цен, а Санкт-Петербург поднимается, опережая по темпам роста цен в разы? Меня, например, помимо этого смущает тот факт, что инсайдеры (чиновники) массово продавали недвижимость (в том числе жилую) в Москве и скупали в Санкт-Петербурге. На фоне всё усиливающихся слухов на фоне переезда части столичных функций или, в принципе, переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург (ссылка).
И везде спешка. Поддержание рынка. Тут продажа. Там покупка. Нетипичное поведение для нашего рынка и вызывающее крайне много вопросов. И порождающее всё больше. Например, что будет происходить в Москве, если разговоры о передаче ряда столичных функций перейдут в публичное поле? Просто, представьте, что в этот момент вчерашние инвесторы, держащие по 3-5-10 квартир в аренду в Москве и тянувшие с выходов из жилья до последнего, начнут их массово выставлять на продажу? Спрос тут же исчезнет. А со стороны вчерашних основных инвесторов в средних и дорогих сегментах — чиновников — массовый он уже ушел. Насколько обвалятся цены на недвижимость в Москве?

Рекомендую всю статтю...
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:49

Відос з Манчестера ... Погода ... Краєвид ... Шик !

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