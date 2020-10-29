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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:53
andrein написав:
А вот и недвига пошла.
Ціни на столичну нерухомість:
за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;
цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;
ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;
медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.
Цена за кв. м. в трёхе больше чем в однухе? Всегда считал, что наоборот.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:17
Тем временем, рынки недвижимости ВБ, США, и не имея под рукой данных, предположу, ЕС в 2020 растут. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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