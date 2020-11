Додано: Чет 12 лис, 2020 09:17

Тем временем, рынки недвижимости ВБ, США, и не имея под рукой данных, предположу, ЕС в 2020 растут. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".