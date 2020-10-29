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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:53

  andrein написав:А вот и недвига пошла.

Ціни на столичну нерухомість:

за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;

цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;

ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;

медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.


Цена за кв. м. в трёхе больше чем в однухе? Всегда считал, что наоборот.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:17

Тем временем, рынки недвижимости ВБ, США, и не имея под рукой данных, предположу, ЕС в 2020 растут. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:14

  San написав:Тем временем, рынки недвижимости ВБ, США, и не имея под рукой данных, предположу, ЕС в 2020 растут. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".

Так, ростуть. І будуть рости. Особливо житлова нерухомість.
Але, імхо, покупанів на неї тутай небагато, то й сенсу писати не бачу :)

зі. Не через те, що баксів/йоро/фунтів не вистарчить, може тутай на гілці є і багаті люди, а через AML.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:24

Я про це писав рік тому ...

Inheritance, not work, has become the main route to middle-class home ownership

The cost of housing is rising so much faster than wages that buyers increasingly rely on family wealth

https://www.theguardian.com/commentisfr ... sing-wages

Написано, що спадщина - основний внесок у наявность власного житла у середньго класу.
Мені страшно уявити, яка там ситуація у бідноти ... ((((

Вартість житла росте швидше, ніж зарплати. Я наводив рік тому, які середні з.п. в Англії, і я дуже сумнівався, що середній манюпас мав можливість щось купити.

Тепер через низькі ставки ЦБ і навіть можливо від"ємні, вартість житла буде ще більше рости.

Але є позитив ))) середній англійський манюпас може іммігрувати в Україну, наприклад, в регіон, і за середню місячну з.п. купити собі хату.

Своя хата, чисте повітря, лісок поруч, ставок. Курочки, корівка, картопелька )))

Краса!!!! 8)
change_pm
 
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