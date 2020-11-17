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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:53
andrein написав:
А вот и недвига пошла.
Ціни на столичну нерухомість:
за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;
цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;
ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;
медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.
Цена за кв. м. в трёхе больше чем в однухе? Всегда считал, что наоборот.
baraka
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:17
Тем временем, рынки недвижимости ВБ, США, и не имея под рукой данных, предположу, ЕС в 2020 растут. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:14
San написав:
Тем временем,
рынки недвижимости ВБ, США
, и не имея под рукой данных,
предположу, ЕС в 2020 растут
. Пропасть расширяет свою пасть, готовясь проглотить очередного "манюпаса".
Так, ростуть. І будуть рости. Особливо житлова нерухомість.
Але, імхо, покупанів на неї тутай небагато, то й сенсу писати не бачу
зі. Не через те, що баксів/йоро/фунтів не вистарчить, може тутай на гілці є і багаті люди, а через AML.
change_pm
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:24
Inheritance, not work, has become the main route to middle-class home ownership The cost of housing is rising so much faster than wages that buyers increasingly rely on family wealth https://www.theguardian.com/commentisfr ... sing-wages Написано, що спадщина - основний внесок у наявность власного житла у середньго класу. Мені страшно уявити, яка там ситуація у бідноти ... (((( Вартість житла росте швидше, ніж зарплати. Я наводив рік тому, які середні з.п. в Англії, і я дуже сумнівався, що середній манюпас мав можливість щось купити
.
Тепер через низькі ставки ЦБ і навіть можливо від"ємні, вартість житла буде ще більше рости.
Але є позитив ))) середній англійський манюпас може іммігрувати в Україну, наприклад, в регіон, і за середню місячну з.п. купити собі хату.
Своя хата, чисте повітря, лісок поруч, ставок. Курочки, корівка, картопелька )))
Краса!!!!
change_pm
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:22
Маю колегу, що проживає в Лондоні, він каже, що в період весняного локдаун їх уряд запустив безвідсоткову іпотеку на 5років, після закінчення терміну в 5 років, 3% річних.
Думаю, що це і попхало ціни на тамошню нерухомість вверх
Львівський БатяР
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Додано: Сер 25 лис, 2020 06:10
UK +3.5% y/y
USA +6.6% y/y
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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