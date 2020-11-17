Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 00:37
Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.
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