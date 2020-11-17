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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:37

  Bolt написав:
  change_pm написав:Зображення

Блек фрайдей на польську нерухомість ...

І шо з того.Тут до Польші не можна потрапити , шоб парувок на акцію в Біедронці купити , не те що нерухомість:(

Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.:)
Trast
 
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