Додано: Нед 29 лис, 2020 10:27

change_pm написав: Але, імхо, весь цей ріст і на фонді, і в нерухомості не є сталим. Але, імхо, весь цей ріст і на фонді, і в нерухомості не є сталим.

Есть такой сайт numbeo.com , там уж очень усредненные данные, но они в консистенции. То есть можно иметь приблизительное понимание о стоимости жизни в разных городах мира.

Так вот там есть price-to-income-ratio, насколько доступное жилье: сша выглядят очень неплохо - диапазон 3.5-7.0, ливерпуль, манчестер ок 7.5, Лондон хуже - 15, а вот Киев уже 12, Польша ещё хуже: Краков - 16. Париж - 21, Пекин - 42. Думаю, эти цифры где-то совпадают с тем, что в голове: не зря ж Вы за Ливерпуль и Манчестер стоите.

