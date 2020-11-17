Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 00:37
Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:27
Есть такой сайт numbeo.com , там уж очень усредненные данные, но они в консистенции. То есть можно иметь приблизительное понимание о стоимости жизни в разных городах мира.
Так вот там есть price-to-income-ratio, насколько доступное жилье: сша выглядят очень неплохо - диапазон 3.5-7.0, ливерпуль, манчестер ок 7.5, Лондон хуже - 15, а вот Киев уже 12, Польша ещё хуже: Краков - 16. Париж - 21, Пекин - 42. Думаю, эти цифры где-то совпадают с тем, что в голове: не зря ж Вы за Ливерпуль и Манчестер стоите.
Мой поверхностный вывод - рынок США и ВБ не выглядит перегретым. Остальные могут и остывать
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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