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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:37

  Bolt написав:
  change_pm написав:Зображення

Блек фрайдей на польську нерухомість ...

І шо з того.Тут до Польші не можна потрапити , шоб парувок на акцію в Біедронці купити , не те що нерухомість:(

Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо?
І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.:)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:27

  change_pm написав:Але, імхо, весь цей ріст і на фонді, і в нерухомості не є сталим.

Есть такой сайт numbeo.com , там уж очень усредненные данные, но они в консистенции. То есть можно иметь приблизительное понимание о стоимости жизни в разных городах мира.
Так вот там есть price-to-income-ratio, насколько доступное жилье: сша выглядят очень неплохо - диапазон 3.5-7.0, ливерпуль, манчестер ок 7.5, Лондон хуже - 15, а вот Киев уже 12, Польша ещё хуже: Краков - 16. Париж - 21, Пекин - 42. Думаю, эти цифры где-то совпадают с тем, что в голове: не зря ж Вы за Ливерпуль и Манчестер стоите.
Мой поверхностный вывод - рынок США и ВБ не выглядит перегретым. Остальные могут и остывать
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:04

Парочка цікавих посилань...

https://www.thisismoney.co.uk/money/buy ... nants.html

https://www.buyassociation.co.uk/2020/1 ... nvestment/
Property prices have increased in Manchester by 4.1% annually on average over the past 10 years. The city in the north-west has also led UK house price growth since the end of the first lockdown earlier in the year. Additionally, Manchester has been named one of the best places to invest in buy-to-let property during the stamp duty holiday.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:29

Гарні новини ))))

Looking ahead, all the signs point to this being an exceptional opportunity.

In the last 12 months, average property values rose by over 7.3% across Liverpool, and according to Savills’ 5-year forecast, North West properties will gain over 27% in value by the end of 2024.

Moreover, the city population is expected to grow by 50,000 extra residents in the coming years, so rental demand is only likely to intensify.

https://mailchi.mp/solomonip/30-11-20-n ... 66166c1d6b
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