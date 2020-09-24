От теории к практике. Фазовый переход и его законы развития неумолимы — его придется проходить, так как ресурсные возможности текущей фазы развития исчерпаны. Перенапряженные инфраструктура и коммуникации делают невозможным дальнейшее развитие глобального капитализма в рамках индустриальной фазы. Перед человечеством жестко стоит вопрос — либо прорыв к «заиндустриальному» развитию и поиск нового базового ресурса (вместе с технологиями по его использованию,) либо откат назад — с очевидной масштабнейшей депопуляцией, и в первую очередь в самых развитых странах и регионах, так как именно там инфраструктура «проедена» наиболее полно.



Паллиативный выход — это расширение ареала обитания человечества в рамках нынешней индустриальной фазы. Расширяться можно в двух направлениях — океан и космос. Кстати, виднейшие фантасты 60-70 годов, работающие в космической тематике, очень четко уловили эту особенность — космос в большинстве их утопий — это всегда индустриальная фаза. И не потому, что фантасты не способны были представить что-то иное, а как раз потому, что это строго в рамках логики «кочевой» индустриальной фазы, разрешающей свои противоречия через географическую — в данном случае космическую — экспансию.



Однако можно предположить, что сейчас время упущено. Эта возможность уже закрыта. Мир вступил в фазу катастрофы, а потому отыграть назад невозможно. Катастрофа — это путь в один конец, кнопки «Undo» в ней не предусмотрено. У человечества был шанс, оно его не использовало. Ну, это так же, как нынешний кремлевский режим — у него был шанс использовать счастливым образом доставшиеся ему 4-5 трлн долларов сверхдоходов, но люди с психологией и бэкграундом рыночных рекетиров и наперсточников так и остались на уровне, с которого захватили власть в стране. И отыграть назад уже не удастся — сверхдоход украден либо разбазарен, нового больше не будет.



Выхода нет, придется проходить через переход. В том состоянии, в котором в него вошли. Шаг в пропасть сделан, и теперь остается либо разбиться о скалы, либо в полете изобрести и сделать из того, что в руках, парашют. И выжить. Грустить об упущенных шансах теперь бессмысленно.



Уникальность нынешней ситуации с переходом заставляет сделать весьма неприятный для понимания вывод. В случае, если переход завершится неудачей — а вероятность такого исхода всегда существенно выше исхода положительного, то деградация приведет к появлению огромного — буквально миллиарды — лишних людей, которые банально не выживут на технологиях прошлых укладов. Мы прямо сейчас видим, как это происходит и будет происходить — разваливаются важнейшие отрасли, то же здравоохранение. Пустяковая инфекция, с которой здравоохранение почти любой страны справилось бы лет двадцать-тридцать назад «одной левой», теперь вводит в полный коллапс огромные макрорегионы, причем казалось бы, технологически готовые к любым масштабным катаклизмам. Да что двадцать лет назад — сто лет назад человечество как-то справилось с «испанкой», причем после самой разрушительной на тот момент войны, параллельно ей бушевали настоящие, а не фейковые коронавирусные, эпидемии военного времени — тот же брюшной тиф или дизентерия. И ничего — выжили, справились, пошли дальше.



Коллапс здравоохранения — маркер, демонстрирующий кризис индустриальной фазы, неспособной к стандартным реакциям на сугубо стандартные проблемы и вызовы. Здравоохранение развитых стран стало жертвой своего собственного высокого уровня — оно полностью «выжрало» свой инфраструктурный базис, и чем более развита страна, тем катастрофичнее в ней протекает эта липовая «пандемия». Страшным коронавирусом пытаются прикрыть крах отрасли, который объективен. Не Ковид, так что-нибудь другое стало бы триггером обрушения здравоохранения. И когда всевозможные Гейтсы и их подпевалы стращают нас новыми более страшными эпидемиями, то они, конечно, правы — нынешнее здравоохранение — труп. Зомби. Оно не справляется и не вытягивает свой функционал, как и любая система, попавшая в катастрофу. Тем более катастрофу столь высокого порядка, как фазовая.



Соответственно, если мы не сумеем перейти в «заиндустриальное» будущее, мы банально вымрем как раз по тому сюжету, который развивается сейчас у нас перед глазами — через череду пандемий, с которыми умершее здравоохранение справиться не в состоянии. И более того — с каждой новой итерацией положение дел будет все хуже, а динамика ухудшения будет лишь ускоряться. Что логично — буквально год глобальных карантинных мероприятий уже подорвал здоровье и иммунитет миллионов и миллионов людей. Следующая вирусная вспышка по резко упавшему коллективному иммунитету пройдет как бензопила. И так — до тех пор, пока численность населения не выровняется с новым уровнем возможностей медицины, как системы. А она будет зависеть от глубины деградации, которая определится в ходе провала попытки перехода в новую фазу развития.



Но в том-то и дело, что даже прорыв в будущее, успешный прорыв и выход в новую заиндустриальную фазу развития, будет столь же катастрофическим для огромного числа людей. Темп перехода и неспособность адаптироваться к новому миру поставит вопрос о «лишних» людях столь же остро. Две фазы не могут существовать одновременно на одной территории — экономически более развитые технологии победят предыдущий уклад. А миллионы людей не сумеют в них встроиться. Что миллионы — десятки и сотни миллионов. Это — плата за темп. «Сопутствующие потери».



Новый технологический уклад вместе с новой фазой развития поставят еще один принципиальный вопрос — отказ от прежней морали. Те нравственные установки, которые возникли в ходе предыдущего перехода — эпохи Возрождения — в новом укладе будут чужеродными, а потому носители этих установок — угроза новому укладу.



И здесь мы видим вполне логичную попытку разрешить это противоречие — пожилое (и взрослое в целом) население развитых и большей части развивающихся стран предназначается архитекторами нынешнего перехода к утилизации (социализировать их никто, как мы понимаем, не будет — да и задачу такую никто не ставит). А вот молодое поколение ускоренно загоняют в принципиально новую среду массового дистанционного образования. Будет ли оно качественным или наоборот — резко просядет в своем уровне — этот вопрос мне неизвестен и непонятен, лучше, если его будут исследовать специалисты. Но то, что дистантное образование — это крест на социальной адаптации детей, крах прежней модели обучения социальным навыкам, общению, получению нравственных установок по принципу «глаза в глаза» («учитель-ученик») - факт. Новое, молодое поколение должно быть полностью освобождено от нынешних моральных, нравственных и этических норм.



Это не вина и не беда — это железный закон развития. Вспомним люденов Стругацких — их этика буквально в одно поколение полностью отошла от человеческой, создав свою систему ценностей. Новые люди, которые будут жить в новом заиндустриальном будущем, тоже получат новую психологию, этику, эстетику, логику. Новые нравственные ориентиры. Вся проблема в том, что раньше новую нравственность можно было взращивать на старой почве — времени было для этого предостаточно. Сегодня мы (ну, не мы, а человечество) будем проходить этот путь настолько стремительно, что новая нравственность просто не успеет зацепиться за старые нормы. А потому она станет расти буквально на камнях. У такого положения вещей есть, кстати, и следствие — уже через пару поколений 20-21 век и все, что было до них, будут восприниматься как глубоко доисторические времена. И вызывать интерес не больший, чем история Древнего Вавилона или взаимоотношения кроманьонцев с неандертальцами. У нового мира не будет вообще никакой ментальной связи с нами. Уже поэтому разнообразные политики, мечтающие вписать свое имя в историю, могут спать спокойно — истории не будет. Ну, то есть, будут, конечно, несколько специалистов, которые смогут приблизительно отличить Клинтона от Вашингтона, Путина от Керенского — но основная масса человечества интересоваться делами такой глубокой древности не будет просто по определению.



И вывод из сказанного выглядит тоже не очень-то оптимистичным: даже в случае успеха и прорыва в заиндустриальное будущее большую часть населения развитых и развивающихся стран это коснется исключительно с негативной стороны — оно обречено на быстрый и, возможно, не слишком безболезненный, уход. Впрочем, динозавры тоже куда-то исчезли и тоже — буквально в один момент. А весь остальной мир продолжил жить, перехватывая и осваивая территории, где когда-то бродили эти экзотические жители планеты.