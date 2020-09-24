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І шо з того.Тут до Польші не можна потрапити , шоб парувок на акцію в Біедронці купити , не те що нерухомість:(
Ну я знайшов як, студентом, вже вчусь, але, Акурт зі своєї сторони прав-а навіщо? І я правий, бо життя Акурта в Турції не як не співпадає з життям його дітей, жили ж вони мабуть там ,та якось і не хочуть.
change_pm написав:Але, імхо, весь цей ріст і на фонді, і в нерухомості не є сталим.
Есть такой сайт numbeo.com , там уж очень усредненные данные, но они в консистенции. То есть можно иметь приблизительное понимание о стоимости жизни в разных городах мира. Так вот там есть price-to-income-ratio, насколько доступное жилье: сша выглядят очень неплохо - диапазон 3.5-7.0, ливерпуль, манчестер ок 7.5, Лондон хуже - 15, а вот Киев уже 12, Польша ещё хуже: Краков - 16. Париж - 21, Пекин - 42. Думаю, эти цифры где-то совпадают с тем, что в голове: не зря ж Вы за Ливерпуль и Манчестер стоите. Мой поверхностный вывод - рынок США и ВБ не выглядит перегретым. Остальные могут и остывать
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Property prices have increased in Manchester by 4.1% annually on average over the past 10 years. The city in the north-west has also led UK house price growth since the end of the first lockdown earlier in the year. Additionally, Manchester has been named one of the best places to invest in buy-to-let property during the stamp duty holiday.
От теории к практике. Фазовый переход и его законы развития неумолимы — его придется проходить, так как ресурсные возможности текущей фазы развития исчерпаны. Перенапряженные инфраструктура и коммуникации делают невозможным дальнейшее развитие глобального капитализма в рамках индустриальной фазы. Перед человечеством жестко стоит вопрос — либо прорыв к «заиндустриальному» развитию и поиск нового базового ресурса (вместе с технологиями по его использованию,) либо откат назад — с очевидной масштабнейшей депопуляцией, и в первую очередь в самых развитых странах и регионах, так как именно там инфраструктура «проедена» наиболее полно.
Паллиативный выход — это расширение ареала обитания человечества в рамках нынешней индустриальной фазы. Расширяться можно в двух направлениях — океан и космос. Кстати, виднейшие фантасты 60-70 годов, работающие в космической тематике, очень четко уловили эту особенность — космос в большинстве их утопий — это всегда индустриальная фаза. И не потому, что фантасты не способны были представить что-то иное, а как раз потому, что это строго в рамках логики «кочевой» индустриальной фазы, разрешающей свои противоречия через географическую — в данном случае космическую — экспансию.
Однако можно предположить, что сейчас время упущено. Эта возможность уже закрыта. Мир вступил в фазу катастрофы, а потому отыграть назад невозможно. Катастрофа — это путь в один конец, кнопки «Undo» в ней не предусмотрено. У человечества был шанс, оно его не использовало. Ну, это так же, как нынешний кремлевский режим — у него был шанс использовать счастливым образом доставшиеся ему 4-5 трлн долларов сверхдоходов, но люди с психологией и бэкграундом рыночных рекетиров и наперсточников так и остались на уровне, с которого захватили власть в стране. И отыграть назад уже не удастся — сверхдоход украден либо разбазарен, нового больше не будет.
Выхода нет, придется проходить через переход. В том состоянии, в котором в него вошли. Шаг в пропасть сделан, и теперь остается либо разбиться о скалы, либо в полете изобрести и сделать из того, что в руках, парашют. И выжить. Грустить об упущенных шансах теперь бессмысленно.
Уникальность нынешней ситуации с переходом заставляет сделать весьма неприятный для понимания вывод. В случае, если переход завершится неудачей — а вероятность такого исхода всегда существенно выше исхода положительного, то деградация приведет к появлению огромного — буквально миллиарды — лишних людей, которые банально не выживут на технологиях прошлых укладов. Мы прямо сейчас видим, как это происходит и будет происходить — разваливаются важнейшие отрасли, то же здравоохранение. Пустяковая инфекция, с которой здравоохранение почти любой страны справилось бы лет двадцать-тридцать назад «одной левой», теперь вводит в полный коллапс огромные макрорегионы, причем казалось бы, технологически готовые к любым масштабным катаклизмам. Да что двадцать лет назад — сто лет назад человечество как-то справилось с «испанкой», причем после самой разрушительной на тот момент войны, параллельно ей бушевали настоящие, а не фейковые коронавирусные, эпидемии военного времени — тот же брюшной тиф или дизентерия. И ничего — выжили, справились, пошли дальше.
Коллапс здравоохранения — маркер, демонстрирующий кризис индустриальной фазы, неспособной к стандартным реакциям на сугубо стандартные проблемы и вызовы. Здравоохранение развитых стран стало жертвой своего собственного высокого уровня — оно полностью «выжрало» свой инфраструктурный базис, и чем более развита страна, тем катастрофичнее в ней протекает эта липовая «пандемия». Страшным коронавирусом пытаются прикрыть крах отрасли, который объективен. Не Ковид, так что-нибудь другое стало бы триггером обрушения здравоохранения. И когда всевозможные Гейтсы и их подпевалы стращают нас новыми более страшными эпидемиями, то они, конечно, правы — нынешнее здравоохранение — труп. Зомби. Оно не справляется и не вытягивает свой функционал, как и любая система, попавшая в катастрофу. Тем более катастрофу столь высокого порядка, как фазовая.
Соответственно, если мы не сумеем перейти в «заиндустриальное» будущее, мы банально вымрем как раз по тому сюжету, который развивается сейчас у нас перед глазами — через череду пандемий, с которыми умершее здравоохранение справиться не в состоянии. И более того — с каждой новой итерацией положение дел будет все хуже, а динамика ухудшения будет лишь ускоряться. Что логично — буквально год глобальных карантинных мероприятий уже подорвал здоровье и иммунитет миллионов и миллионов людей. Следующая вирусная вспышка по резко упавшему коллективному иммунитету пройдет как бензопила. И так — до тех пор, пока численность населения не выровняется с новым уровнем возможностей медицины, как системы. А она будет зависеть от глубины деградации, которая определится в ходе провала попытки перехода в новую фазу развития.
Но в том-то и дело, что даже прорыв в будущее, успешный прорыв и выход в новую заиндустриальную фазу развития, будет столь же катастрофическим для огромного числа людей. Темп перехода и неспособность адаптироваться к новому миру поставит вопрос о «лишних» людях столь же остро. Две фазы не могут существовать одновременно на одной территории — экономически более развитые технологии победят предыдущий уклад. А миллионы людей не сумеют в них встроиться. Что миллионы — десятки и сотни миллионов. Это — плата за темп. «Сопутствующие потери».
Новый технологический уклад вместе с новой фазой развития поставят еще один принципиальный вопрос — отказ от прежней морали. Те нравственные установки, которые возникли в ходе предыдущего перехода — эпохи Возрождения — в новом укладе будут чужеродными, а потому носители этих установок — угроза новому укладу.
И здесь мы видим вполне логичную попытку разрешить это противоречие — пожилое (и взрослое в целом) население развитых и большей части развивающихся стран предназначается архитекторами нынешнего перехода к утилизации (социализировать их никто, как мы понимаем, не будет — да и задачу такую никто не ставит). А вот молодое поколение ускоренно загоняют в принципиально новую среду массового дистанционного образования. Будет ли оно качественным или наоборот — резко просядет в своем уровне — этот вопрос мне неизвестен и непонятен, лучше, если его будут исследовать специалисты. Но то, что дистантное образование — это крест на социальной адаптации детей, крах прежней модели обучения социальным навыкам, общению, получению нравственных установок по принципу «глаза в глаза» («учитель-ученик») - факт. Новое, молодое поколение должно быть полностью освобождено от нынешних моральных, нравственных и этических норм.
Это не вина и не беда — это железный закон развития. Вспомним люденов Стругацких — их этика буквально в одно поколение полностью отошла от человеческой, создав свою систему ценностей. Новые люди, которые будут жить в новом заиндустриальном будущем, тоже получат новую психологию, этику, эстетику, логику. Новые нравственные ориентиры. Вся проблема в том, что раньше новую нравственность можно было взращивать на старой почве — времени было для этого предостаточно. Сегодня мы (ну, не мы, а человечество) будем проходить этот путь настолько стремительно, что новая нравственность просто не успеет зацепиться за старые нормы. А потому она станет расти буквально на камнях. У такого положения вещей есть, кстати, и следствие — уже через пару поколений 20-21 век и все, что было до них, будут восприниматься как глубоко доисторические времена. И вызывать интерес не больший, чем история Древнего Вавилона или взаимоотношения кроманьонцев с неандертальцами. У нового мира не будет вообще никакой ментальной связи с нами. Уже поэтому разнообразные политики, мечтающие вписать свое имя в историю, могут спать спокойно — истории не будет. Ну, то есть, будут, конечно, несколько специалистов, которые смогут приблизительно отличить Клинтона от Вашингтона, Путина от Керенского — но основная масса человечества интересоваться делами такой глубокой древности не будет просто по определению.
И вывод из сказанного выглядит тоже не очень-то оптимистичным: даже в случае успеха и прорыва в заиндустриальное будущее большую часть населения развитых и развивающихся стран это коснется исключительно с негативной стороны — оно обречено на быстрый и, возможно, не слишком безболезненный, уход. Впрочем, динозавры тоже куда-то исчезли и тоже — буквально в один момент. А весь остальной мир продолжил жить, перехватывая и осваивая территории, где когда-то бродили эти экзотические жители планеты.
Serbia plans to provide foreign citizens working remotely for companies based abroad with an opportunity to receive a one-year residence and work permit as of January 1, labour minister Zoran Djordjevic said.
"Our idea is to be the first country in Europe that will introduce the possibility for those working for foreign companies who are not our citizens, to continue doing their job, living in Serbia," Djordjevic said in a press release on Wednesday.
Foreign citizens who can prove that they receive a gross monthly salary of more than 3,500 euro ($4,100) from an employer based abroad and want to live in Serbia will be able to obtain a one-year residence and work permit, Djordjevic said.
In this way, Serbia will be able to increase its value-added tax (VAT) revenue, Djordjevic added.
Сєрбія збирається видавати візи на один рік для тих, хто працює віддалено.
Вони помилились, що вони перша країна в Ойропі, яка так зробить. Перша - Естонія
Цікавий напрямок думок сербів, вони сподіваються, що вони отримають більше ПДВ через таких громадян-візитерів. Це допоможе збільшити надходження в буджет.
First-time buyers face paying more than 5 per cent interest for home loans as lenders push up the cost of borrowing for people with smaller deposits. Aldermore has unveiled mortgages for borrowers with a 10 per cent deposit at 5.18 per cent over two years, or 5.39 per cent fixed for five years. The fee is £999. From Tuesday, Lloyds Bank and Halifax will offer a two-year fixed rate mortgage at 3.54 per cent and a five-year deal at 3.59 per cent, both with a £995 fee. The last time the average cost of 90 per cent mortgages was this high was in January 2013, when the UK was gripped by fears of a triple-dip recession because of a plunge in manufacturing output
Ось вам - позитив на фондових ринках ... )))) а в реалі не все так просто ...
Якщо ви "ніщеброд" і у вас вистарчає грощей тільки на 10% внеску за нерухомість, банки впарюють вам іпотеку під "5%" річних, і не гривень, а фунтів.
Все, як я писав рік тому - навіть, якщо ціни впадуть, навряд чи ви зможете скористатить цим через відсутність грошей.
Реальність ще жорстокіша ((( Ціни навпаки виросли і ставки іпотеки зросли. Короче кажучи все як завжди - багаті багатіють ))) а інші потреблять чупа-чупс )))
зі. Що ще важливо відзначити. Цєй ріст ставок іпотеки відбувається в часи, коли ставка ЦБА - 0.10% і можливо стане від"ємною в 21 році*.
With pent-up demand after lockdown and news of a Covid-19 vaccine, the UK property market should expect a promising start in 2021, property developer GRE Assets has predicted.
“With the constraints experienced within the housing market earlier this year, we saw increased demand and lack of supply post lockdown. While UK wide we have seen a rise in house prices and activity, it is the South East that really stands out.
“The region offers the near-perfect package of high-quality, affordable homes in popular regeneration areas with excellent connectivity to London. “Demand here is currently outstripping supply, which is something we intend to continue to address as we head into 2021.”