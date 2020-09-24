Додано: Нед 13 гру, 2020 11:51

change_pm написав: In some places, angry confrontations between protesters and counterprotesters escalated into violence. There were a number of scuffles in the national capital, where four people were stabbed, and the police declared a riot in Olympia, Wash., where one person was shot.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds





Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))



Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...



Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))



зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців.

Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!



ззі. Ще одне посилання

https://www.msn.com/en-us/news/us/multi ... -ntp-feeds

Thousands of maskless rallygoers who refuse to accept the results of the election turned downtown Washington into a falsehood-filled spectacle Saturday, two days before the electoral college will make the president’s loss official. Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців.Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!ззі. Ще одне посилання

В мировой экономике идут глобальные изменения.



В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.



Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.



И общий мировой баланс смещается на Восток.



Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.

Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится.Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат.И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотятТем временем, есть и такое мнение:Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая.Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.