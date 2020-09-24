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In some places, angry confrontations between protesters and counterprotesters escalated into violence. There were a number of scuffles in the national capital, where four people were stabbed, and the police declared a riot in Olympia, Wash., where one person was shot.
Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))
Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...
Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))
зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців. Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!
Thousands of maskless rallygoers who refuse to accept the results of the election turned downtown Washington into a falsehood-filled spectacle Saturday, two days before the electoral college will make the president’s loss official.
Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится. Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)
У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат. И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят
Тем временем, есть и такое мнение:
В мировой экономике идут глобальные изменения.
В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.
Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.
И общий мировой баланс смещается на Восток.
Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.
Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.
И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.
Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая. Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.
Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".
Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.
Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Вкладчик1234 написав:Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится. Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)
У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат. И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят
Тем временем, есть и такое мнение:
В мировой экономике идут глобальные изменения.
В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.
Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.
И общий мировой баланс смещается на Восток.
Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.
Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.
И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.
Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая. Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.
Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".
Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.
Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Коментар по виділеному:
- Як показує "коронакриза" зміни відбуваються в шаленому темпі, тому я не згоден, шо буде повільно загнивати. Зміни відбудуться дуже швидко - те що раніше могло зайняти 20-40 років, наразі ми повинні пройти за 5 максимум. Інакше торба )))
Ясно-прекрасно, шо не всі зможуть переварити такий темп змін ... Але менше народу, більше кисню в новому світі ШІ, машин і базового доходу ))) Жорстоко? Повністю згоден, а що робити - в капітализмі людина людині явно не друх...
- Поки так все виглядає, що саме Китай + країни навколо нього будуть вигодонабувачами таких змін. Реально чекаю цифровий юань, щоб можна було зіскочити з накопичень в баксі.