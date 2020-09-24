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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:51

  change_pm написав:
In some places, angry confrontations between protesters and counterprotesters escalated into violence. There were a number of scuffles in the national capital, where four people were stabbed, and the police declared a riot in Olympia, Wash., where one person was shot.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds
Зображення

Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))

Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...

Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))

зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців.
Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!

ззі. Ще одне посилання
https://www.msn.com/en-us/news/us/multi ... -ntp-feeds
Thousands of maskless rallygoers who refuse to accept the results of the election turned downtown Washington into a falsehood-filled spectacle Saturday, two days before the electoral college will make the president’s loss official.


Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится.
Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)

У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат.
И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят :)

Тем временем, есть и такое мнение:

В мировой экономике идут глобальные изменения.

В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.

Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.

И общий мировой баланс смещается на Восток.

Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.


https://strana.ua/articles/analysis/306119-kak-izmenitsja-mirovaja-ekonomika-v-2021-hodu-i-chto-eto-znachit-dlja-ukrainy.html

Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.

И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.

Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая.
Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.

Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".

Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.

Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20

  Вкладчик1234 написав:Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится.
Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)

У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат.
И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят :)

Тем временем, есть и такое мнение:

В мировой экономике идут глобальные изменения.

В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.

Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.

И общий мировой баланс смещается на Восток.

Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.


https://strana.ua/articles/analysis/306119-kak-izmenitsja-mirovaja-ekonomika-v-2021-hodu-i-chto-eto-znachit-dlja-ukrainy.html

Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.

И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.

Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая.
Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.

Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".

Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.

Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.

Коментар по виділеному:

- Як показує "коронакриза" зміни відбуваються в шаленому темпі, тому я не згоден, шо буде повільно загнивати. Зміни відбудуться дуже швидко - те що раніше могло зайняти 20-40 років, наразі ми повинні пройти за 5 максимум. Інакше торба )))

Ясно-прекрасно, шо не всі зможуть переварити такий темп змін ... Але менше народу, більше кисню в новому світі ШІ, машин і базового доходу )))
Жорстоко? Повністю згоден, а що робити - в капітализмі людина людині явно не друх...

- Поки так все виглядає, що саме Китай + країни навколо нього будуть вигодонабувачами таких змін. Реально чекаю цифровий юань, щоб можна було зіскочити з накопичень в баксі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:31

З просторів Твітеру )))

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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:12

  change_pm написав:Рітейл трейдери малими об"ємами заганяють ринок на хаї...
І ми вже вище рівнів бульбашки 00х років...
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По всім показникам ми вже на піках бульбашки ... Певен, що вона ще може підрости, але основне питання - а що далі?
Зображення

Коли останній раз бульбашко луснула Насдак впав на 85%, і були довгі роки падіння...

Як буде цього разу і як зберегти наші грощі? (зі. це моє "коронне" питання) 8)

ніяк, буде "японьска хвороба" світового маштабу, на пару десятиліть
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:14

  change_pm написав:
Alongside Senate Minority Whip Chuck Schumer (D-NY), Warren previously called on President-Elect Joe Biden to cancel $50,000 in student loan debt. That amount of forgiveness would erase the balances of roughly 80% of borrowers across the country and nearly 70% of total debt at a cost of roughly $1 trillion.

https://finance.yahoo.com/news/warren-c ... 57566.html
Якщо Байден проведе цю тєму, то 1 трлн баксів боргу просто спишуть....

Питанячко, як це все позночиться на баксі, фонді і так далі.

Одне точно зрозуміло - для боржниців це позитив, т.к. з"єкономить в середньму 50 куе, тобто вони зможуть цю сумму витратити на ... на ... на все.

Ньанс в тому, що ці 50 куе платяться 10-20-30 років по 10-20-40 баксів в місяць, то особливо за ці грощі споживання не піднімеш.

То що, які думки по наслідкам?

які наслідки - США врешті решт побудує комунізм в окремовзятій країні: "з чим боролись - на те напоролись"
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  #<1 ... 125126127128
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