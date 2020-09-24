RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:51

  change_pm написав:
In some places, angry confrontations between protesters and counterprotesters escalated into violence. There were a number of scuffles in the national capital, where four people were stabbed, and the police declared a riot in Olympia, Wash., where one person was shot.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds
Зображення

Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))

Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...

Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))

зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців.
Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!

ззі. Ще одне посилання
https://www.msn.com/en-us/news/us/multi ... -ntp-feeds
Thousands of maskless rallygoers who refuse to accept the results of the election turned downtown Washington into a falsehood-filled spectacle Saturday, two days before the electoral college will make the president’s loss official.


Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится.
Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)

У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат.
И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят :)

Тем временем, есть и такое мнение:

В мировой экономике идут глобальные изменения.

В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.

Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.

И общий мировой баланс смещается на Восток.

Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.


https://strana.ua/articles/analysis/306119-kak-izmenitsja-mirovaja-ekonomika-v-2021-hodu-i-chto-eto-znachit-dlja-ukrainy.html

Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.

И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.

Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая.
Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.

Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".

Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.

Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13540
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7429 раз.
Подякували: 3553 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20

  Вкладчик1234 написав:Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится.
Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)

У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат.
И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят :)

Тем временем, есть и такое мнение:

В мировой экономике идут глобальные изменения.

В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.

Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.

И общий мировой баланс смещается на Восток.

Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.


https://strana.ua/articles/analysis/306119-kak-izmenitsja-mirovaja-ekonomika-v-2021-hodu-i-chto-eto-znachit-dlja-ukrainy.html

Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.

И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.

Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая.
Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.

Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".

Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.

Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.

Коментар по виділеному:

- Як показує "коронакриза" зміни відбуваються в шаленому темпі, тому я не згоден, шо буде повільно загнивати. Зміни відбудуться дуже швидко - те що раніше могло зайняти 20-40 років, наразі ми повинні пройти за 5 максимум. Інакше торба )))

Ясно-прекрасно, шо не всі зможуть переварити такий темп змін ... Але менше народу, більше кисню в новому світі ШІ, машин і базового доходу )))
Жорстоко? Повністю згоден, а що робити - в капітализмі людина людині явно не друх...

- Поки так все виглядає, що саме Китай + країни навколо нього будуть вигодонабувачами таких змін. Реально чекаю цифровий юань, щоб можна було зіскочити з накопичень в баксі.
change_pm
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 03.02.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:31

З просторів Твітеру )))

Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 03.02.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:12

  change_pm написав:Рітейл трейдери малими об"ємами заганяють ринок на хаї...
І ми вже вище рівнів бульбашки 00х років...
Зображення

По всім показникам ми вже на піках бульбашки ... Певен, що вона ще може підрости, але основне питання - а що далі?
Зображення

Коли останній раз бульбашко луснула Насдак впав на 85%, і були довгі роки падіння...

Як буде цього разу і як зберегти наші грощі? (зі. це моє "коронне" питання) 8)

ніяк, буде "японьска хвороба" світового маштабу, на пару десятиліть
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22580
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:14

  change_pm написав:
Alongside Senate Minority Whip Chuck Schumer (D-NY), Warren previously called on President-Elect Joe Biden to cancel $50,000 in student loan debt. That amount of forgiveness would erase the balances of roughly 80% of borrowers across the country and nearly 70% of total debt at a cost of roughly $1 trillion.

https://finance.yahoo.com/news/warren-c ... 57566.html
Якщо Байден проведе цю тєму, то 1 трлн баксів боргу просто спишуть....

Питанячко, як це все позночиться на баксі, фонді і так далі.

Одне точно зрозуміло - для боржниців це позитив, т.к. з"єкономить в середньму 50 куе, тобто вони зможуть цю сумму витратити на ... на ... на все.

Ньанс в тому, що ці 50 куе платяться 10-20-30 років по 10-20-40 баксів в місяць, то особливо за ці грощі споживання не піднімеш.

То що, які думки по наслідкам?

які наслідки - США врешті решт побудує комунізм в окремовзятій країні: "з чим боролись - на те напоролись"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22580
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:48

Ну, я б його лінчував, а ви? :)

https://finance.yahoo.com/news/amazon-c ... 25232.html
While the coronavirus pandemic has plunged the global economy into a crisis, Amazon has been one of its biggest beneficiaries. That success has drawn condemnation by more than 400 politicians from around the world, including France, the UK, and the U.S.
World leaders have accused Amazon CEO Jeff Bezos, the world’s richest man, of “acting with impunity” by pocketing profits while “dodging and dismissing [his] debts to workers, societies, and the planet” in a recent scathing open letter.

Amazon (AMZN) paid no U.S. federal income taxes in 2017 and 2018 (largely because of various tax credits and deductions) despite posting income of $3.03 billion and $10.07 billion for each of those years respectively. In 2019, Amazon paid roughly 1.2% or $162 million on $11.59 billion in income.

[b]Facing mounting criticism for its treatment of workers, Amazon announced on Nov. 26 it would be offering its U.S. front-line employees a $300 bonus and part-time workers a $150 bonus for the holiday season.


Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха ))))
І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...

Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))

зі. Я що за собою помітив ... Так ржачно ... Я хоч і не "ніщеброд", але левацькі погляди почали переважати. Реально несправедливість світу просто зашкалює, і це порядком під..ло.

Чому під...ло, тому що багаті багатіють, бідні бідніють, а середньому класу все важче втриматись не впасти в бідноту (( )))
change_pm
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 03.02.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:09

  change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха ))))
І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...

Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))


Аналогично про "гигантов"
Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.

Так называемая "работающая беднота"



Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов.
А государство взамен получает:
1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков
2. Минимум налогов

Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13540
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7429 раз.
Подякували: 3553 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:31

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха ))))
І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...

Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))


Аналогично про "гигантов"
Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.

Так называемая "работающая беднота"

Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов.
А государство взамен получает:
1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков
2. Минимум налогов

Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)

От цікаво, що в Штатах саме велике правопорушення - це несплата податків. Імхо, Штатам треба взяти ВВП консультантом, він навчить "про дєло Юкоса" )))

Імхо, Безоса, Маска + деяких інших варто нормально так розкулькуліти ... )))

Тут цікаво, як буде розвиватись ситуація по прогнозу Саксобанка про "Амазон купляє Кіпр" і бажання держав таки почати збирати податки...

Імхо, 21 рік буде цікавим, що піпєць )))
change_pm
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 03.02.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 881, 882, 883
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8820 1099446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 09:19
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 596, 597, 598
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5978 704531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 02:26
NRB
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91550)
15.12.2020 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.