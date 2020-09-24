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In some places, angry confrontations between protesters and counterprotesters escalated into violence. There were a number of scuffles in the national capital, where four people were stabbed, and the police declared a riot in Olympia, Wash., where one person was shot.
Скоро на всіх екранах планети - Вашингтон Майдан ))))
Нарешті настає час і американців, боротись за свободу і прийняти участь в інтерактивному шоу...
Цікаво, наколоті мандаринки будуть в програмі??? Хоча нашо мандаринки, коли "пот" вже легалізували ))))
зі. Ще добавлю, завтра сонячне затемнення і рішення по президенту Штатів від виборців. Імхо, сюрпризів не чекаю, а ось наслідки рішення можуть бути доленосні для Штатів - і доленосні не обв"язково це позитив!
Thousands of maskless rallygoers who refuse to accept the results of the election turned downtown Washington into a falsehood-filled spectacle Saturday, two days before the electoral college will make the president’s loss official.
Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится. Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)
У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат. И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят
Тем временем, есть и такое мнение:
В мировой экономике идут глобальные изменения.
В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.
Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.
И общий мировой баланс смещается на Восток.
Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.
Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.
И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.
Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая. Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.
Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".
Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.
Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Вкладчик1234 написав:Не думаю, что со Штатами что-то глобально случится. Просто будут медленно загнивать, и давать независимость своим колониям, как это было с предыдущими "империями" и метрополиями (Британия, Франция, и т.д.)
У "глубинного государства" в США всё схвачено - и силовики, и медиа, и соцсети, и президента своего назначат. И, тем более, кучку БЛМ-щиков разгонят, если они близко подберутся. А в своих резервациях пусть громят, что хотят
Тем временем, есть и такое мнение:
В мировой экономике идут глобальные изменения.
В то время как США и ЕС никак не могут оправиться от коронакризиса Китай ускоряет рост. Один из основных его драйверов - это экспорт.
Экспорт китайцы наращивают за счёт тотального перехода посаженного на карантин человечества на онлайн-покупки. В онлайн-торговле господствуют китайские товары. Соответсвенно растёт экспорт, растёт и экономика.
И общий мировой баланс смещается на Восток.
Что это значит для Украины анализировала журналист «Страны» Людмила Ксенз.
Т.е. Китай разыграл самый топовый пранк с "испанкой для зумеров", и пока они обделываются не снимая штаны - Китай занимает новые ниши.
И как раз американские приверженцы идеологии "рыночек порешает", которые сейчас назначены властью, - Китаю в этом помогут.
Пиплу как всегда нужны "хлеб и зрелища". Зрелища в США вроде есть, а вот дешевый "хлебушек" завезут из Китая. Тем самым ещё больше убьют своё производство, и станут в зависимость от китайского ДАЖЕ ширпотреба.
Сейчас демократам нужны деньги, и быстрые результаты - поэтому будут "договариваться" со всеми - и наверняка снимут с Китая "санкции".
Похоже, что США будут ужиматься в своём влиянии, и придут к нынешнему состоянию бывших империй (Британия, Франция, Испания, Рим). А Китай, возможно, будет занимать их ниши.
Конечно не за один год, и возможно новым гегемоном будет не Китай.
Коментар по виділеному:
- Як показує "коронакриза" зміни відбуваються в шаленому темпі, тому я не згоден, шо буде повільно загнивати. Зміни відбудуться дуже швидко - те що раніше могло зайняти 20-40 років, наразі ми повинні пройти за 5 максимум. Інакше торба )))
Ясно-прекрасно, шо не всі зможуть переварити такий темп змін ... Але менше народу, більше кисню в новому світі ШІ, машин і базового доходу ))) Жорстоко? Повністю згоден, а що робити - в капітализмі людина людині явно не друх...
- Поки так все виглядає, що саме Китай + країни навколо нього будуть вигодонабувачами таких змін. Реально чекаю цифровий юань, щоб можна було зіскочити з накопичень в баксі.
Alongside Senate Minority Whip Chuck Schumer (D-NY), Warren previously called on President-Elect Joe Biden to cancel $50,000 in student loan debt. That amount of forgiveness would erase the balances of roughly 80% of borrowers across the country and nearly 70% of total debt at a cost of roughly $1 trillion.
While the coronavirus pandemic has plunged the global economy into a crisis, Amazon has been one of its biggest beneficiaries. That success has drawn condemnation by more than 400 politicians from around the world, including France, the UK, and the U.S.
World leaders have accused Amazon CEO Jeff Bezos, the world’s richest man, of “acting with impunity” by pocketing profits while “dodging and dismissing [his] debts to workers, societies, and the planet” in a recent scathing open letter.
Amazon (AMZN) paid no U.S. federal income taxes in 2017 and 2018 (largely because of various tax credits and deductions) despite posting income of $3.03 billion and $10.07 billion for each of those years respectively. In 2019, Amazon paid roughly 1.2% or $162 million on $11.59 billion in income.
[b]Facing mounting criticism for its treatment of workers, Amazon announced on Nov. 26 it would be offering its U.S. front-line employees a $300 bonus and part-time workers a $150 bonus for the holiday season.
Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
зі. Я що за собою помітив ... Так ржачно ... Я хоч і не "ніщеброд", але левацькі погляди почали переважати. Реально несправедливість світу просто зашкалює, і це порядком під..ло.
Чому під...ло, тому що багаті багатіють, бідні бідніють, а середньому класу все важче втриматись не впасти в бідноту (( )))
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
От цікаво, що в Штатах саме велике правопорушення - це несплата податків. Імхо, Штатам треба взяти ВВП консультантом, він навчить "про дєло Юкоса" )))
Імхо, Безоса, Маска + деяких інших варто нормально так розкулькуліти ... )))
Тут цікаво, як буде розвиватись ситуація по прогнозу Саксобанка про "Амазон купляє Кіпр" і бажання держав таки почати збирати податки...
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
От цікаво, що в Штатах саме велике правопорушення - це несплата податків. Імхо, Штатам треба взяти ВВП консультантом, він навчить "про дєло Юкоса" )))
Імхо, Безоса, Маска + деяких інших варто нормально так розкулькуліти ... )))
Тут цікаво, як буде розвиватись ситуація по прогнозу Саксобанка про "Амазон купляє Кіпр" і бажання держав таки почати збирати податки...
Імхо, 21 рік буде цікавим, що піпєць )))
так в нас хіба не те саме, коли працюєм на монополії для олігархів, тільки там в США це бізнесмени з топу Forbes