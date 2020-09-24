Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alongside Senate Minority Whip Chuck Schumer (D-NY), Warren previously called on President-Elect Joe Biden to cancel $50,000 in student loan debt. That amount of forgiveness would erase the balances of roughly 80% of borrowers across the country and nearly 70% of total debt at a cost of roughly $1 trillion.
While the coronavirus pandemic has plunged the global economy into a crisis, Amazon has been one of its biggest beneficiaries. That success has drawn condemnation by more than 400 politicians from around the world, including France, the UK, and the U.S.
World leaders have accused Amazon CEO Jeff Bezos, the world’s richest man, of “acting with impunity” by pocketing profits while “dodging and dismissing [his] debts to workers, societies, and the planet” in a recent scathing open letter.
Amazon (AMZN) paid no U.S. federal income taxes in 2017 and 2018 (largely because of various tax credits and deductions) despite posting income of $3.03 billion and $10.07 billion for each of those years respectively. In 2019, Amazon paid roughly 1.2% or $162 million on $11.59 billion in income.
[b]Facing mounting criticism for its treatment of workers, Amazon announced on Nov. 26 it would be offering its U.S. front-line employees a $300 bonus and part-time workers a $150 bonus for the holiday season.
Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
зі. Я що за собою помітив ... Так ржачно ... Я хоч і не "ніщеброд", але левацькі погляди почали переважати. Реально несправедливість світу просто зашкалює, і це порядком під..ло.
Чому під...ло, тому що багаті багатіють, бідні бідніють, а середньому класу все важче втриматись не впасти в бідноту (( )))
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
От цікаво, що в Штатах саме велике правопорушення - це несплата податків. Імхо, Штатам треба взяти ВВП консультантом, він навчить "про дєло Юкоса" )))
Імхо, Безоса, Маска + деяких інших варто нормально так розкулькуліти ... )))
Тут цікаво, як буде розвиватись ситуація по прогнозу Саксобанка про "Амазон купляє Кіпр" і бажання держав таки почати збирати податки...
change_pm написав:Ну вся стаття вище по посиланню ... Ага, бонус 300 чи 150 баксів, ахахаха )))) І це при трильйоних прибутках компанії, і особисто Безоса...
Це просто пльовок в обличчя (((( Ну, не знаю, я б таки з таким капіталізмом щось робив ))))
Аналогично про "гигантов" Вкратце - десятки тысяч работников Макдака, Волмарта, Амазона и т.п. - вынуждены обращаться за фудстампами и т.п.
Так называемая "работающая беднота"
Корпорации получают мегаприбыли за счёт того, что платят мизерные зарплаты на которые невозможно прожить, и уклонения от налогов. А государство взамен получает: 1. Работающую бедноту, которую нужно содержать, по сути за счёт других налогоплательщиков 2. Минимум налогов
Т.е. по сути часть налогоплательщиков, за счёт которых содержится "работающая беднота" - и обеспечивает сверхприбыли корпораций (которые могут платить мизер налогов, и мизер зарплаты)
От цікаво, що в Штатах саме велике правопорушення - це несплата податків. Імхо, Штатам треба взяти ВВП консультантом, він навчить "про дєло Юкоса" )))
Імхо, Безоса, Маска + деяких інших варто нормально так розкулькуліти ... )))
Тут цікаво, як буде розвиватись ситуація по прогнозу Саксобанка про "Амазон купляє Кіпр" і бажання держав таки почати збирати податки...
Імхо, 21 рік буде цікавим, що піпєць )))
так в нас хіба не те саме, коли працюєм на монополії для олігархів, тільки там в США це бізнесмени з топу Forbes
change_pm написав:Новостной фон с начала года достаточно накаленный, но мне кажется, что если не случится БП, то есть возможность заработать денег.
Мысли такие: - продолжить переход в фунт из баксика с целью 1.45-1.50 до конца 2020. - продолжить искать возможности зайти на БРН (Британский рынок недвижимости) в начале года с целью поймать недооцененный объект / переуступку с хорошей доходностью. зы. Меньший фокус на жилую недвигу из-за налога в 3% при покупке второй и т.д. квартир в ЮК. Больший фокус на комм.недвигу: комната в гостинице, комната в студ.общаге и т.д. Что-то недорогое, до 50-100 тыс фунтов, в Ливерпуле / Манчестере.
Ориентир прибыли на 2020 год: - по валюте - 11-12%, - по росту стоимости недвижимости - 10%, - по доходности сдачи в аренду 8-10% нет.
Прошу критиковать. Итоги подведем через год, иншалла.
Через пару тижнів буде рік, як я це написав ))) Ну, тоді підіб"ємо підсумки. Треба добачити, як там таки Брекзіт пройде...
Фіксуємо результати прогнозу:
The UK has seen a 3 year record price increase in house prices with a UK average of 3.5% added to the value of homes in the country according to Zoopla.
While the UK average is 3.5%, the North offers an even greater increases, with some areas such as Liverpool and Manchester rising by 4.9%.
Ріст 4.9% за рік, не 10%, але теж непогано ))))
Якщо буде така сама політика ЦБків і відсутнє мито, то думаю що і в 21 році побачимо десь 4-6% ріст.
Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.
Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.
Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни. Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...
Прогноз: - імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.
Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.
В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.
ВП розписувати поки не маю можливості, уяви не вистарчає )))