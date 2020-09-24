Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:01
Є цікавий відос...Що панство думає?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22
Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.
ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)
В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.
Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака:
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25
Финансовая статистика напоминает статистику по короне:
надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти
надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого
Biden's Laptop Matters
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