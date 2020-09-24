Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.
ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)
В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.
Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака:
Финансовая статистика напоминает статистику по короне: надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого
Вкладчик1234 написав:Финансовая статистика напоминает статистику по короне: надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого
Це все - білий шум для замилювання справжніх подій...
Сейчас на повестке разрушение нынешнего мирового порядка, и нужно отметить, что средним классом дело не ограничится. Более того — его ликвидация является предпосылкой для проведения следующего этапа демонтажа: ликвидации национальных государств. Точнее, они формально останутся, но функционал и полномочия национальных государств будут серьезным образом пересмотрены и урезаны. Для этого и ликвидация среднего класса — он является опорой и социальной базой современных национальных государств, а потому без среднего класса государства либо выродятся в диктатуры фашистского типа, либо усохнут до сугубо ритуальных структур. И в том, и другом случае реальное управление перетечет в руки корпоративных структур управления (тот же фашизм, как известно — это вооруженная диктатура крупного монополистического капитала, по сути, тех же корпораций)
Але як багато людей про це задумується
Більшість зайняти виживанням, меншість малює нулики на екранах компів. Ось так і живемо )))