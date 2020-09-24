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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:01

Є цікавий відос...Що панство думає?

Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?

https://www.youtube.com/watch?v=lU3XuZOC69U

Картинка звідти...
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22

  change_pm написав:
Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?

https://www.youtube.com/watch?v=lU3XuZOC69U

Картинка звідти...
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Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.

ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)

В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.

Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака:

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25

Финансовая статистика напоминает статистику по короне:
надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти
надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:11

  Вкладчик1234 написав:Финансовая статистика напоминает статистику по короне:
надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти
надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого :)

Це все - білий шум для замилювання справжніх подій...
Сейчас на повестке разрушение нынешнего мирового порядка, и нужно отметить, что средним классом дело не ограничится.
Более того — его ликвидация является предпосылкой для проведения следующего этапа демонтажа: ликвидации национальных государств. Точнее, они формально останутся, но функционал и полномочия национальных государств будут серьезным образом пересмотрены и урезаны.
Для этого и ликвидация среднего класса — он является опорой и социальной базой современных национальных государств, а потому без среднего класса государства либо выродятся в диктатуры фашистского типа, либо усохнут до сугубо ритуальных структур.
 И в том, и другом случае реальное управление перетечет в руки корпоративных структур управления (тот же фашизм, как известно — это вооруженная диктатура крупного монополистического капитала, по сути, тех же корпораций)

Але як багато людей про це задумується :?:

Більшість зайняти виживанням, меншість малює нулики на екранах компів. Ось так і живемо )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:40

Мої вітання )))

Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))

Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))

Питання, хто за це заплатить? )))

Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))

Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.
change_pm
 
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