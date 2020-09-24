RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:01

Є цікавий відос...Що панство думає?

Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?

https://www.youtube.com/watch?v=lU3XuZOC69U

Картинка звідти...
Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22

  change_pm написав:
Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?

https://www.youtube.com/watch?v=lU3XuZOC69U

Картинка звідти...
Зображення

Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.

ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)

В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.

Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака:

Зображення
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13588
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7451 раз.
Подякували: 3571 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25

Финансовая статистика напоминает статистику по короне:
надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти
надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13588
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7451 раз.
Подякували: 3571 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:11

  Вкладчик1234 написав:Финансовая статистика напоминает статистику по короне:
надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти
надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого :)

Це все - білий шум для замилювання справжніх подій...
Сейчас на повестке разрушение нынешнего мирового порядка, и нужно отметить, что средним классом дело не ограничится.
Более того — его ликвидация является предпосылкой для проведения следующего этапа демонтажа: ликвидации национальных государств. Точнее, они формально останутся, но функционал и полномочия национальных государств будут серьезным образом пересмотрены и урезаны.
Для этого и ликвидация среднего класса — он является опорой и социальной базой современных национальных государств, а потому без среднего класса государства либо выродятся в диктатуры фашистского типа, либо усохнут до сугубо ритуальных структур.
 И в том, и другом случае реальное управление перетечет в руки корпоративных структур управления (тот же фашизм, как известно — это вооруженная диктатура крупного монополистического капитала, по сути, тех же корпораций)

Але як багато людей про це задумується :?:

Більшість зайняти виживанням, меншість малює нулики на екранах компів. Ось так і живемо )))
change_pm
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:40

Мої вітання )))

Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))

Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))

Питання, хто за це заплатить? )))

Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))

Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.
change_pm
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:27

  change_pm написав:Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.

Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.

Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни.
Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...

Прогноз:
- імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.

Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.

В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.

ВП розписувати поки не маю можливості, уяви не вистарчає )))

Долучайтесь панове...

Ось така інфа з телеги по цій мутації...
Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.
Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии.

Ну, скажу так - нє фонтан (

Якщо ще і вакцина на нього не подіє, чи викличе суттеву негативну реакцію, то ховайся!
change_pm
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:42

  change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))

Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))

Питання, хто за це заплатить? )))

Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))

Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.

Як виявилось, вітання були передчасними ))) Трамп поки "бикує" )))

Але все-рівно якісь стимули підпишуть рано чи пізно... І питання - хто за це заплатить знову виникне!

зі. Слава Богу, мій омериканський тенант свій рент плате і поки питаннь не виника. Хоча імхо в якийсь момент питання виникнуть (((

ззі. Щось мені треба з песимизмом робити :)
change_pm
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 890, 891, 892
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8916 1118937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 10:48
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 608, 609, 610
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6092 719537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 10:19
V2
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91836)
23.12.2020 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.