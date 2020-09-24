Додано: Сер 23 гру, 2020 14:04

change_pm написав: change_pm написав: Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))



Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))



Питання, хто за це заплатить? )))



Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))



Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди. Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))Питання, хто за це заплатить? )))Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.

Як виявилось, вітання були передчасними ))) Трамп поки "бикує" )))



Але все-рівно якісь стимули підпишуть рано чи пізно... І питання - хто за це заплатить знову виникне!



зі. Слава Богу, мій омериканський тенант свій рент плате і поки питаннь не виника. Хоча імхо в якийсь момент питання виникнуть (((



ззі. Щось мені треба з песимизмом робити Як виявилось, вітання були передчасними ))) Трамп поки "бикує" )))Але все-рівно якісь стимули підпишуть рано чи пізно... І питання - хто за це заплатить знову виникне!зі. Слава Богу, мій омериканський тенант свій рент плате і поки питаннь не виника. Хоча імхо в якийсь момент питання виникнуть (((ззі. Щось мені треба з песимизмом робити

Дивись, з одного боку технології пхають світ до дефляції та безробіття,з іншого боку центральні банки друкують гроші, щоб була яксь інфляція та занйнятість для людей.В якийсь момент виявиться (фактично тепер), що роботою не є можливість забезпечити на 90 (і, навіть менше) всіх бажаючих. А щоб не втрачати попит і не впадати в дефляційну спіраль будуть розкидати "базовий дохід". Фактично в США це і було від початку короновірусу, і зараз надалі будуть підкидати по $600 щотижня на ніс, в кого річний дохід був у 2019 менше 75Куе.Так що не переживай, тенанту копійка капатиме і лендлорду теж.Біда тільки в тому, що наразі друковані гроші ідуть на ФР і надувають акції техгігантів, а реальний сектор і далі перебуває у стагнації. Хоча може так і тре, на харч достатньо $100 в місяць, і кавалірки (або ліжкомісця). Тобто хліб є, а видовища у ютубі тіктоку та інших соціалочках. Що ще не вистачає плебсу для щастя?P.S.можеш послухати кана Джоні Брава: