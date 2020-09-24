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Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.
ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)
В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.
Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака:
Финансовая статистика напоминает статистику по короне: надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого
Вкладчик1234 написав:Финансовая статистика напоминает статистику по короне: надо ріст - выкупаем мусор, надуваем пузыри, отчитываемся о рісте. И пофиг, что по большому счёту ничего не изменилось, кроме комбинации ноликов и нулей в каком-то чипе памяти надо просадка - вобщем-то и делать ничего не надо для этого
Це все - білий шум для замилювання справжніх подій...
Сейчас на повестке разрушение нынешнего мирового порядка, и нужно отметить, что средним классом дело не ограничится. Более того — его ликвидация является предпосылкой для проведения следующего этапа демонтажа: ликвидации национальных государств. Точнее, они формально останутся, но функционал и полномочия национальных государств будут серьезным образом пересмотрены и урезаны. Для этого и ликвидация среднего класса — он является опорой и социальной базой современных национальных государств, а потому без среднего класса государства либо выродятся в диктатуры фашистского типа, либо усохнут до сугубо ритуальных структур. И в том, и другом случае реальное управление перетечет в руки корпоративных структур управления (тот же фашизм, как известно — это вооруженная диктатура крупного монополистического капитала, по сути, тех же корпораций)
Але як багато людей про це задумується
Більшість зайняти виживанням, меншість малює нулики на екранах компів. Ось так і живемо )))
change_pm написав:Так-с, останні новини показують, шо початок вакцинації розпочато і десь до кінця 21 року повинно бути вакциновано (прогнозно) 50-70% людства.
Наразі маємо появу новин про нову, більш швидку мутацію короновірусу. Назвемо її чи її більш продвинуту версію (яка таки може розвинутись) Ковід-20.
Наслідки нової версії вірусу - нові локдауни в ЮК. Далі, імхо, підуть і інші країни. Хоча, локдауни вже є - Німечина, Австрія, Польща. Ніхто поки про нову версію не пише, але імхо вона вже там є ...
Прогноз: - імхо версія Ковід-20 буде незважаючи на вакцинацію. Версія-20 скоріш за все буде розвиватись парельно існуючий, і можливо на вакцинованих може проявити себе найбільш сильно - наприклад, вбиваючи провакцинованого швидше і без варіантів.
Вважаю варіант Ковід-20 + вакцина найбільш вірогіднішим чорним лебедем 21 року.
В випадку його реалізації буде ВП (великий п..ц) - набагато більший, ніж в 20 році ковід-19.
ВП розписувати поки не маю можливості, уяви не вистарчає )))
Долучайтесь панове...
Ось така інфа з телеги по цій мутації...
Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3. Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии.
Ну, скажу так - нє фонтан (
Якщо ще і вакцина на нього не подіє, чи викличе суттеву негативну реакцію, то ховайся!
change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))
Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))
Питання, хто за це заплатить? )))
Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))
Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.
Як виявилось, вітання були передчасними ))) Трамп поки "бикує" )))
Але все-рівно якісь стимули підпишуть рано чи пізно... І питання - хто за це заплатить знову виникне!
зі. Слава Богу, мій омериканський тенант свій рент плате і поки питаннь не виника. Хоча імхо в якийсь момент питання виникнуть (((
ззі. Щось мені треба з песимизмом робити
Дивись, з одного боку технології пхають світ до дефляції та безробіття, з іншого боку центральні банки друкують гроші, щоб була яксь інфляція та занйнятість для людей.
В якийсь момент виявиться (фактично тепер), що роботою не є можливість забезпечити на 90 (і, навіть менше) всіх бажаючих. А щоб не втрачати попит і не впадати в дефляційну спіраль будуть розкидати "базовий дохід". Фактично в США це і було від початку короновірусу, і зараз надалі будуть підкидати по $600 щотижня на ніс, в кого річний дохід був у 2019 менше 75Куе.
Так що не переживай, тенанту копійка капатиме і лендлорду теж.
Біда тільки в тому, що наразі друковані гроші ідуть на ФР і надувають акції техгігантів, а реальний сектор і далі перебуває у стагнації. Хоча може так і тре, на харч достатньо $100 в місяць, і кавалірки (або ліжкомісця). Тобто хліб є, а видовища у ютубі тіктоку та інших соціалочках. Що ще не вистачає плебсу для щастя?
Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны. Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик.
Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны. Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик.