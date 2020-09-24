Додано: Нед 20 гру, 2020 12:22

change_pm написав: Инфляция, экономический рост и слабый доллар - нирвана близко?

https://www.youtube.com/watch?v=lU3XuZOC69U



Картинка звідти...

Картинка звідти...

Этого говорит об одном: сфера финансов, и сфера "реальности" - вообще никак друг с другом не связаны.ЦБ меняют ставки как хотят, запускают QQQQE, что-то выкупают, и т.д. - но меняются только цифры на мониторах, а в реальной жизни практически ничего не меняется (застой)В итоге придём к тому, что "сфера финансов" вообще ни на что не влияет, и смысла что-то в ней менять нет (игры со ставками, выкупы-закупы мусорных бумаг...), а бумажки и байтики с цифрами - это просто мусор.Все ударились в "станок", и скоро у каждого дурака будет бумаги как у этого чувака: