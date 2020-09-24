Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:33
change_pm написав: flyman Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны. Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик. https://vchaspik.ua/ua/node/492150
Флай, ти до призову готовий?
При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...
Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..
Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...
і ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:24
Если Байден и Путин примут решение "убирать" Зеленского, олигархи его не защитят - Дмитрий Корнейчук
https://www.youtube.com/watch?v=0TaCOTGYap8
Реб"ята, рекомендую для просмотра. Я не знаю, хто цей чувак, але повністю розказує, як я собі думаю ))))
зі. Вставай страна народная!!! Вставай мочіть буржуїв!!!
change_pm
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:39
flyman написав: change_pm написав: flyman Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны. Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик. https://vchaspik.ua/ua/node/492150
Флай, ти до призову готовий?
При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...
Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..
Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...
і
ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях https://el-murid.livejournal.com/4626727.html
Тю, здивував!!! Я в курсєєєє....
А ти думаєш, шо в Україні зачатки середнього класу виживуть??? Імхо
Я ж тому і задаюсь такими питаннями, якими я і задаюсь - що робити і як зберегти?
Нажаль, ніякого розуміння ... і співпраці в цих питаннях тут не знаходиться ...
зі. Українці (ті хто живе в території України) такі українці ...
change_pm
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45
change_pm написав:
Я ж тому і задаюсь такими питаннями, якими я і задаюсь - що робити і як зберегти?
Нажаль, ніякого розуміння ... і співпраці в цих питаннях тут не знаходиться ...
зі. Українці (ті хто живе в території України) такі українці ...
Тут больше стоит вопрос выживания (или эвакуации), а не "высоких материй", поэтому и мало предложений.
Соответственно, о "перспективах" на продолжительные сроки - нет и мысли
Biden's Laptop Matters
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