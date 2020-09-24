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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:33

  change_pm написав:flyman
Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны.
Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик.

https://vchaspik.ua/ua/node/492150

Флай, ти до призову готовий? :) При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...

Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..

Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...

і ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:24

Інтерв"ю шикардос ... ))))

Если Байден и Путин примут решение "убирать" Зеленского, олигархи его не защитят - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=0TaCOTGYap8

Реб"ята, рекомендую для просмотра. Я не знаю, хто цей чувак, але повністю розказує, як я собі думаю ))))

зі. Вставай страна народная!!! Вставай мочіть буржуїв!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:39

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны.
Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик.

https://vchaspik.ua/ua/node/492150

Флай, ти до призову готовий? :) При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...

Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..

Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...

і ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html

Тю, здивував!!! Я в курсєєєє....

А ти думаєш, шо в Україні зачатки середнього класу виживуть??? Імхо :arrow: :(

Я ж тому і задаюсь такими питаннями, якими я і задаюсь - що робити і як зберегти?
Нажаль, ніякого розуміння ... і співпраці в цих питаннях тут не знаходиться ...

зі. Українці (ті хто живе в території України) такі українці ... :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45

  change_pm написав:Я ж тому і задаюсь такими питаннями, якими я і задаюсь - що робити і як зберегти?
Нажаль, ніякого розуміння ... і співпраці в цих питаннях тут не знаходиться ...

зі. Українці (ті хто живе в території України) такі українці ...

Тут больше стоит вопрос выживания (или эвакуации), а не "высоких материй", поэтому и мало предложений.
Соответственно, о "перспективах" на продолжительные сроки - нет и мысли
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Я ж тому і задаюсь такими питаннями, якими я і задаюсь - що робити і як зберегти?
Нажаль, ніякого розуміння ... і співпраці в цих питаннях тут не знаходиться ...

зі. Українці (ті хто живе в території України) такі українці ...

Тут больше стоит вопрос выживания (или эвакуации), а не "высоких материй", поэтому и мало предложений.
Соответственно, о "перспективах" на продолжительные сроки - нет и мысли

Так мої ж питанння саме з цими двома процесами і зв"язані...

Імхо, тут два аспекта:
- більшість вважає, що буде повернення до старого стану і якесь таки покращення.
- меншість вже влаштувала свої справи і не бажає "ничкою" ділитись )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:28

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Зеленский допускает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма. В таком случае, придется задействовать в военных действиях все население страны.
Своими мыслями он поделился в интервью журналу "Фокус", передает Час Пик.

https://vchaspik.ua/ua/node/492150

Флай, ти до призову готовий? :) При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...

Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..

Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...

і ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html

І ось прямо гаряче ще інтерв"ю:
Пандемия. Смысл убийства малого Бизнеса. Точка Невозврата. Сергей Переслегин

https://www.youtube.com/watch?v=vk9fP7LlSL8
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:19

  change_pm написав:
Если Байден и Путин примут решение "убирать" Зеленского, олигархи его не защитят - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=0TaCOTGYap8

Реб"ята, рекомендую для просмотра. Я не знаю, хто цей чувак, але повністю розказує, як я собі думаю ))))

зі. Вставай страна народная!!! Вставай мочіть буржуїв!!!


що ти брєдіш?
знімуть одного Фунта, посадять іншого.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:21

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://vchaspik.ua/ua/node/492150

Флай, ти до призову готовий? :) При ВП і повному призові в Польшу ні тушкоЮ, ні зайчиком вже не проскочиш...

Бай зе вей, всі необхідні закони вже рік тому підписані )))) Я на цьому загострював увагу... в свій час..

Ось тихенько намальовується "чорний лебедь" для КРЖН...

і ще жирний чорний гусь для середнього класу в розвинутих демократіях
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html

І ось прямо гаряче ще інтерв"ю:
Пандемия. Смысл убийства малого Бизнеса. Точка Невозврата. Сергей Переслегин

https://www.youtube.com/watch?v=vk9fP7LlSL8

і смисл?

інженери і середній клас тре, так "иліті прийдеться ходити на сральнік на вулиці"
не буде середнього класу, скотимось в середньовіччя.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:39

  flyman написав:
  change_pm написав:
Если Байден и Путин примут решение "убирать" Зеленского, олигархи его не защитят - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=0TaCOTGYap8

Реб"ята, рекомендую для просмотра. Я не знаю, хто цей чувак, але повністю розказує, як я собі думаю ))))

зі. Вставай страна народная!!! Вставай мочіть буржуїв!!!


що ти брєдіш?
знімуть одного Фунта, посадять іншого.

Оце таки так! Візіонізірую ))))

Звичайно, з тєрпілами тільки так і буде, і вони на таке заслуговують.

зі. Он подивись, вибори мера трупа, це де таке бачено? Навіть КПК (в Китаї) таке навряд чи зробила б! А тут стадо баранів і смотрящіє...
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:44

flyman
Дивись Флай твій місячний бюджет впросра...ють
Каждый украинец платит 3000 гривен в год за проценты по государственным займам, - Вячеслав Юткин

https://www.youtube.com/watch?v=gqEDYNIqBeE
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