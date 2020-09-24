Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13
і що?
порахуй скільки платить кожний американець, або грек, або німець, або француз, або італієць.
Наприклад, пересічений нехай споживає на 30000 грн. в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_18.html https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html
ПДВ 20%. Ітак платить 500 грн ПДВ з цих 3000 грн.
Всього 6 місяців.
Ужас-ужас, і зрада.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25
Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!
What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!
https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:42
Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Biden's Laptop Matters
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