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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13

  change_pm написав:flyman
Дивись Флай твій місячний бюджет впросра...ють
Каждый украинец платит 3000 гривен в год за проценты по государственным займам, - Вячеслав Юткин

https://www.youtube.com/watch?v=gqEDYNIqBeE

і що?
порахуй скільки платить кожний американець, або грек, або німець, або француз, або італієць.

Наприклад, пересічений нехай споживає на 30000 грн. в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_18.html
https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html
ПДВ 20%. Ітак платить 500 грн ПДВ з цих 3000 грн.
Всього 6 місяців.
Ужас-ужас, і зрада.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25

Рекомендую відос...

Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:42

  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты :)
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