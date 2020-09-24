change_pm написав:flyman Дивись Флай твій місячний бюджет впросра...ютьКаждый украинец платит 3000 гривен в год за проценты по государственным займам, - Вячеслав Юткинhttps://www.youtube.com/watch?v=gqEDYNIqBeE
Каждый украинец платит 3000 гривен в год за проценты по государственным займам, - Вячеслав Юткин
What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!
change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8WwЕсть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты