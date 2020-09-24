Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13
і що?
порахуй скільки платить кожний американець, або грек, або німець, або француз, або італієць.
Наприклад, пересічений нехай споживає на 30000 грн. в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_18.html https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html
ПДВ 20%. Ітак платить 500 грн ПДВ з цих 3000 грн.
Всього 6 місяців.
Ужас-ужас, і зрада.
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flyman
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25
Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!
What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!
https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww
change_pm
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:42
Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:55
Вкладчик1234 написав:
Есть же универсальный рецепт -
ФРС просто скупит весь мусор
. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Я дивлюсь всі ці відоси з ютюба, і по факту ФРС "мусор" не купляє.
Купляють сміття інвештори-лемінги, які вірять ФРС!
Виділене можна легко нагуглити...
Так ось, по факту ФРС має виделку-цунцванг через нізьки ставки і роль бакса в світовій економиці.
Нам вже натякнули, шо петро-бакс йде в п...ду через зелені технології, але є проблема - бакс світова валюта і ФРС емітуючи бакс, пітримує високий рівень життя в Штатах.
Виникає проблема, якщо бакс буде катитись в прірву, то ніхто в ньому не буде ні зберігати, ні інвестувати, ні отримувати платежі. Чи не так?
Я вірю в те, шо бакс може і далі девальвувати, а також в те, що трапиться рівно навпаки. В рівно навпаки я вірю більше...
Тому звичайно - х.з. що буде, але імхо бакс практично досяг дна, і почне відновлюватись, якщо Омерига хоче ше подихати ))))
change_pm
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:09
молодець, послухав Дж.Браво, на якого давав на посилання на попередній сторінці.
Там ще не ясно, чи наступний чи 2022, чи 2023, наскільки вистачить тягнути кота за хвоста.
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flyman
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:10
Вкладчик1234 написав:
Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Нє, студ. кредити не підпадають під банкротство.
Це ж прийдеться лігу Плюща банкрутувати.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:14
change_pm написав: Вкладчик1234 написав:
Есть же универсальный рецепт -
ФРС просто скупит весь мусор
. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Я дивлюсь всі ці відоси з ютюба, і по факту ФРС "мусор" не купляє.
Купляють сміття інвештори-лемінги, які вірять ФРС!
Виділене можна легко нагуглити...
Так ось, по факту ФРС має виделку-цунцванг через нізьки ставки і роль бакса в світовій економиці.
Нам вже натякнули, шо петро-бакс йде в п...ду через зелені технології, але є проблема - бакс світова валюта і ФРС емітуючи бакс, пітримує високий рівень життя в Штатах.
Виникає проблема, якщо бакс буде катитись в прірву, то ніхто в ньому не буде ні зберігати, ні інвестувати, ні отримувати платежі. Чи не так?
Я вірю в те, шо бакс може і далі девальвувати, а також в те, що трапиться рівно навпаки. В рівно навпаки я вірю більше...
Тому звичайно - х.з. що буде, але імхо бакс практично досяг дна, і почне відновлюватись, якщо Омерига хоче ше подихати ))))
там гра така:
- технології ведуть в дефлєц
- друкарський станок в інфлєц.
США поки що технологічний лідер, так що він може "шукати еквілібріум" між дефлєцом і інфлєцом, так що як не крути США "лідєр".
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