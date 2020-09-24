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Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты
Я дивлюсь всі ці відоси з ютюба, і по факту ФРС "мусор" не купляє. Купляють сміття інвештори-лемінги, які вірять ФРС! Виділене можна легко нагуглити...
Так ось, по факту ФРС має виделку-цунцванг через нізьки ставки і роль бакса в світовій економиці.
Нам вже натякнули, шо петро-бакс йде в п...ду через зелені технології, але є проблема - бакс світова валюта і ФРС емітуючи бакс, пітримує високий рівень життя в Штатах.
Виникає проблема, якщо бакс буде катитись в прірву, то ніхто в ньому не буде ні зберігати, ні інвестувати, ні отримувати платежі. Чи не так?
Я вірю в те, шо бакс може і далі девальвувати, а також в те, що трапиться рівно навпаки. В рівно навпаки я вірю більше...
Тому звичайно - х.з. що буде, але імхо бакс практично досяг дна, і почне відновлюватись, якщо Омерига хоче ше подихати ))))
там гра така: - технології ведуть в дефлєц - друкарський станок в інфлєц.
США поки що технологічний лідер, так що він може "шукати еквілібріум" між дефлєцом і інфлєцом, так що як не крути США лідєром буде і надалі. Чи ти думаєш Китай як колись СРСР із краденими технологіями прорветься?
flyman написав:там гра така: - технології ведуть в дефлєц - друкарський станок в інфлєц.
США поки що технологічний лідер, так що він може "шукати еквілібріум" між дефлєцом і інфлєцом, так що як не крути США лідєром буде і надалі. Чи ти думаєш Китай як колись СРСР із краденими технологіями прорветься?
Я думаю, що світ таки почне оформлювати валютні і цивілізаційні екосистеми.
Тобто Китай + навколо = одна система. Ойропа + х.з. що - інша.
Варіант 1: Штати не дивлячись на їх лідерство, якщо впадуть в соціалізм, шо вже частково відбувається, випадуть років на ...ннадцять зі світу. Паралельно втратить роль і вагу долар, як світова валюта.
Варіант 2: Штати не впадуть в соціалізм/чи таки впадуть, але в любому випадку не дозволять Китаю рости. Тоді, нас чекає війна Штати вс. Китай.
І для цього якраз дуже підходить збанкрутувати омериканські підприємства, отримати масу безробітних, які за тарелю супа будуть пахати на ВВК і з радістю йти помирати за дядю Сема.
В любому випадку буде весело ))) не перемикайтесь )))