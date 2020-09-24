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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13

  change_pm написав:flyman
Дивись Флай твій місячний бюджет впросра...ють
Каждый украинец платит 3000 гривен в год за проценты по государственным займам, - Вячеслав Юткин

https://www.youtube.com/watch?v=gqEDYNIqBeE

і що?
порахуй скільки платить кожний американець, або грек, або німець, або француз, або італієць.

Наприклад, пересічений нехай споживає на 30000 грн. в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_18.html
https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html
ПДВ 20%. Ітак платить 500 грн ПДВ з цих 3000 грн.
Всього 6 місяців.
Ужас-ужас, і зрада.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25

Рекомендую відос...

Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:42

  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:55

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты :)

Я дивлюсь всі ці відоси з ютюба, і по факту ФРС "мусор" не купляє.
Купляють сміття інвештори-лемінги, які вірять ФРС!
Виділене можна легко нагуглити...

Так ось, по факту ФРС має виделку-цунцванг через нізьки ставки і роль бакса в світовій економиці.

Нам вже натякнули, шо петро-бакс йде в п...ду через зелені технології, але є проблема - бакс світова валюта і ФРС емітуючи бакс, пітримує високий рівень життя в Штатах.

Виникає проблема, якщо бакс буде катитись в прірву, то ніхто в ньому не буде ні зберігати, ні інвестувати, ні отримувати платежі. Чи не так?

Я вірю в те, шо бакс може і далі девальвувати, а також в те, що трапиться рівно навпаки. В рівно навпаки я вірю більше...

Тому звичайно - х.з. що буде, але імхо бакс практично досяг дна, і почне відновлюватись, якщо Омерига хоче ше подихати ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:09

  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

молодець, послухав Дж.Браво, на якого давав на посилання на попередній сторінці.
Там ще не ясно, чи наступний чи 2022, чи 2023, наскільки вистачить тягнути кота за хвоста.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:10

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты :)

Нє, студ. кредити не підпадають під банкротство.
Це ж прийдеться лігу Плюща банкрутувати.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:14

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!


https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

Есть же универсальный рецепт - ФРС просто скупит весь мусор. А "на сдачу" спишут студ.кредиты :)

Я дивлюсь всі ці відоси з ютюба, і по факту ФРС "мусор" не купляє.
Купляють сміття інвештори-лемінги, які вірять ФРС!
Виділене можна легко нагуглити...

Так ось, по факту ФРС має виделку-цунцванг через нізьки ставки і роль бакса в світовій економиці.

Нам вже натякнули, шо петро-бакс йде в п...ду через зелені технології, але є проблема - бакс світова валюта і ФРС емітуючи бакс, пітримує високий рівень життя в Штатах.

Виникає проблема, якщо бакс буде катитись в прірву, то ніхто в ньому не буде ні зберігати, ні інвестувати, ні отримувати платежі. Чи не так?

Я вірю в те, шо бакс може і далі девальвувати, а також в те, що трапиться рівно навпаки. В рівно навпаки я вірю більше...

Тому звичайно - х.з. що буде, але імхо бакс практично досяг дна, і почне відновлюватись, якщо Омерига хоче ше подихати ))))

там гра така:
- технології ведуть в дефлєц
- друкарський станок в інфлєц.

США поки що технологічний лідер, так що він може "шукати еквілібріум" між дефлєцом і інфлєцом, так що як не крути США лідєром буде і надалі. Чи ти думаєш Китай як колись СРСР із краденими технологіями прорветься?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:31

  flyman написав:там гра така:
- технології ведуть в дефлєц
- друкарський станок в інфлєц.

США поки що технологічний лідер, так що він може "шукати еквілібріум" між дефлєцом і інфлєцом, так що як не крути США лідєром буде і надалі. Чи ти думаєш Китай як колись СРСР із краденими технологіями прорветься?

Я думаю, що світ таки почне оформлювати валютні і цивілізаційні екосистеми.

Тобто Китай + навколо = одна система.
Ойропа + х.з. що - інша.

Варіант 1:
Штати не дивлячись на їх лідерство, якщо впадуть в соціалізм, шо вже частково відбувається, випадуть років на ...ннадцять зі світу.
Паралельно втратить роль і вагу долар, як світова валюта.

Варіант 2:
Штати не впадуть в соціалізм/чи таки впадуть, але в любому випадку не дозволять Китаю рости.
Тоді, нас чекає війна Штати вс. Китай.

І для цього якраз дуже підходить збанкрутувати омериканські підприємства, отримати масу безробітних, які за тарелю супа будуть пахати на ВВК і з радістю йти помирати за дядю Сема.

В любому випадку буде весело ))) не перемикайтесь )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:46

  flyman написав:
  change_pm написав:Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww

молодець, послухав Дж.Браво, на якого давав на посилання на попередній сторінці.
Там ще не ясно, чи наступний чи 2022, чи 2023, наскільки вистачить тягнути кота за хвоста.

Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!

Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:
1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.
2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....

Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.

Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.

Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):
- шортсквіз по баксу і трежурям,
- падіння фонди,
- війна Штатів і Китаю.

Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!

Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))

То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?
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