Додано: Нед 27 гру, 2020 14:46

flyman написав: change_pm написав: Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!



What's Happening To The BANKS! Commercial Real Estate Collapse!

https://www.youtube.com/watch?v=VeiuT9nX8Ww Імхо, наступний рік буде роком банкрутств і буде ше "прикольніщим", ніж 2008!

молодець, послухав Дж.Браво, на якого давав на посилання на попередній сторінці.

Там ще не ясно, чи наступний чи 2022, чи 2023, наскільки вистачить тягнути кота за хвоста. , на якогоТам ще не ясно, чи наступний чи 2022, чи 2023, наскільки вистачить тягнути кота за хвоста.

Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):- шортсквіз по баксу і трежурям,- падіння фонди,- війна Штатів і Китаю.Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?