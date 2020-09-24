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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:35
change_pm написав:
Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!
Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:
1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.
2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....
Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.
Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.
Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):
- шортсквіз по баксу і трежурям,
- падіння фонди,
- війна Штатів і Китаю.
Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!
Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))
То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?
this one?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:56
flyman написав:
this one?
change_pm написав:
Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!
Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:
1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.
2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....
Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.
Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.
Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):
- шортсквіз по баксу і трежурям,
- падіння фонди,
- війна Штатів і Китаю.
Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!
Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))
То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?
Та ні ж! Це якийсь упоротий трампіст, який боїться "голубої" хвилі і комуняк ))))
бакс і золото = солодка парочка )))
зі. Хоча трампіст все по тємі розказав, шкода, що смузієди не понімають, про що йде мова ((((
ззі. ну так, а що робити, коли АЙк"ю - це константа, а кількість населення - рОкетою внебо )))
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:41
Насправді, я чекаю 20 чи 21 січня для того, щоб подивитись, шо таки оформлюється в Штатах.
Наразі СМІ тєму замовчують, а може бути дуже цікаво ....
Ну, наприклад, 2 інавгурації і два президента Омериги! ))) Смішно ж правда?
зі. Короче десь треба пиво знайти, закусок і готуватись до шоу...
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