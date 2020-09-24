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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:35

  change_pm написав:Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!

Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:
1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.
2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....

Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.

Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.

Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):
- шортсквіз по баксу і трежурям,
- падіння фонди,
- війна Штатів і Китаю.

Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!

Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))

То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?

this one?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:56

  flyman написав:
  change_pm написав:Прикольно вийшло, насправді твоє посилання я не тикав, але ютюб мене цього прикольного чувачка запропонував - сцуко нервосеті!!!!

Як я вже десь писав, ФРС в цунцванзі:
1. Якщо капіталізм, треба різати хвоста.
2. Якщо соціалізм, тоді друкування бабла, викуп обліг, роздача бабців "ніщебродам" = баксу піпі....

Баксу піпі... = хто візьме трежуріз? Хто забашляє на покриття омериканськго бюджету? Якщо ще й Китай зафігачить цифровий юань з золотим покриттям в 21 році = баксу піпі... в ДВА рази більше і швидше.

Тому я не вірю в ставки нуль до 23 чи 24 року. Імхо, але ринок в 21 році будуть чекати ше більші шоки, ніж в 20-му.

Які можливі шоки (послідовність просто, як в голову прийшла):
- шортсквіз по баксу і трежурям,
- падіння фонди,
- війна Штатів і Китаю.

Саме прикольне в цих сценаріях, що бакс і золото імхо повинні почати рости одночасно - рОкета!

Подивись, наразі бакс і золото падають одночасно, а зазвичай вони ходять в протилежних напрямках )))

То може наразі ця сладка парочка нам дає сигнал?

this one?

Та ні ж! Це якийсь упоротий трампіст, який боїться "голубої" хвилі і комуняк ))))

бакс і золото = солодка парочка )))

зі. Хоча трампіст все по тємі розказав, шкода, що смузієди не понімають, про що йде мова ((((

ззі. ну так, а що робити, коли АЙк"ю - це константа, а кількість населення - рОкетою внебо )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:41

Що ще хотів сказати...

Насправді, я чекаю 20 чи 21 січня для того, щоб подивитись, шо таки оформлюється в Штатах.
Наразі СМІ тєму замовчують, а може бути дуже цікаво ....

Ну, наприклад, 2 інавгурації і два президента Омериги! ))) Смішно ж правда?

зі. Короче десь треба пиво знайти, закусок і готуватись до шоу...
change_pm
 
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  #<1 ... 129130131132
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