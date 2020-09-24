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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:26

Ознайомлюємося...

Jim Rogers: How To Survive The Economic Meltdown

https://www.youtube.com/watch?v=xZZ1V4e1jwM
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:32

Дивлюсь "базар" в Сенаті...Цирк на дроті...

McConnell Speaks in Senate! [$2,000 Stimulus Check Update?]

https://www.youtube.com/watch?v=aFb0JaIvMms
Почитайте ще коменти під відео...

Там не тільки стимули, але стимули займають велику частину. Особливо забавляє:
- дайте омериганцям, голодним і так далі, 2 куе і це вирішить їх проблеми...

Такий чудовий приклад маніпуляції, цікаво, чи сенатори розуміють це?

Я про що, 2 куе не вирішать всіх проблем, чому б не вирішити цю проблему системно - нормальні виплати по безробіттю і так далі.

А 2 куе + інщі соц.витрати добавлять до Штатівського дефіцити дофіга (і так великого)!!!

І основна проблема це - коли омериканці отримують ці виплати, це крадіжка з наших кишень...

Прогноз на довгострок - штатівському баксу хана. Штати - нове зімбабве...

зі. Старі республиканці розуміють проблему боргів, і про це говорять, але популізм приведе штати в прірву.

ззі. Вкладайте грощі в дорогоцінні метали на довгострок.
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Повідомлень: 2736
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 597 раз.
 
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