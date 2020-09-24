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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:26

Ознайомлюємося...

Jim Rogers: How To Survive The Economic Meltdown

https://www.youtube.com/watch?v=xZZ1V4e1jwM
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:32

Дивлюсь "базар" в Сенаті...Цирк на дроті...

McConnell Speaks in Senate! [$2,000 Stimulus Check Update?]

https://www.youtube.com/watch?v=aFb0JaIvMms
Почитайте ще коменти під відео...

Там не тільки стимули, але стимули займають велику частину. Особливо забавляє:
- дайте омериганцям, голодним і так далі, 2 куе і це вирішить їх проблеми...

Такий чудовий приклад маніпуляції, цікаво, чи сенатори розуміють це?

Я про що, 2 куе не вирішать всіх проблем, чому б не вирішити цю проблему системно - нормальні виплати по безробіттю і так далі.

А 2 куе + інщі соц.витрати добавлять до Штатівського дефіцити дофіга (і так великого)!!!

І основна проблема це - коли омериканці отримують ці виплати, це крадіжка з наших кишень...

Прогноз на довгострок - штатівському баксу хана. Штати - нове зімбабве...

зі. Старі республиканці розуміють проблему боргів, і про це говорять, але популізм приведе штати в прірву.

ззі. Вкладайте грощі в дорогоцінні метали на довгострок.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:51

change_pm, напоминает фильм "идиократия" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:56

  Вкладчик1234 написав:change_pm, напоминает фильм "идиократия" :)

Треба передивитись... вже не пам"ятаю.

Взагалі, я здивован віком привладних людей в Штатах. Виглядає, як Совок 80-х.

Ненсі Пелосі - 80 років, герой роліку Мітчел - х.з. скільки, але точно за 70.
Американські президенти - 74 і 78.

Виглядає так, що соц.ліфти в Штатах давненько так поломались, і кругова порука ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:46

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:change_pm, напоминает фильм "идиократия" :)

Треба передивитись... вже не пам"ятаю.

Взагалі, я здивован віком привладних людей в Штатах. Виглядає, як Совок 80-х.

Ненсі Пелосі - 80 років, герой роліку Мітчел - х.з. скільки, але точно за 70.
Американські президенти - 74 і 78.

Виглядає так, що соц.ліфти в Штатах давненько так поломались, і кругова порука ))))

послухав пресконференцію Пелосі,
таке враження, що війна демократів з республіканцями, без огляду на ціну перемоги для Америки і американців.
Не зрозуміло в чому зміст.
Це війна глобалістів з традиціоналістами?
За масову чіпізацію, вакцинацію, тотальний контроль і промивання мозгів проти свободи?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:17

  flyman написав:послухав пресконференцію Пелосі,
таке враження, що війна демократів з республіканцями, без огляду на ціну перемоги для Америки і американців.
Не зрозуміло в чому зміст.
Це війна глобалістів з традиціоналістами?
За масову чіпізацію, вакцинацію, тотальний контроль і промивання мозгів проти свободи?

Якщо допустити таку думку - то дійсно війна...

Трамп перервав шестя демократів на 4 роки, і наразі перед ними майорять ще 4+4...

От тому я непевен, що все вже закінчилось. Імхо, Трампу не з руки віддавати (вкрадену у нього владу), тому спостерігаємо...

Демократи вже показали, яке в них "людське" обличчя, приклад, Гейтс і його постійні промови.

зі. Тому я допускаю гаряче/теплу війну в Штатах, особливо коли білі зрозуміють, в яку прірву їх тягнуть демократи і кількість зброї на руках в Штатах...

ззі. Імхо звичайно, але 20 рік може здатись нам квіточками, після того, як ми почнемо жити подіями 21...
change_pm
 
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