Jim Rogers: How To Survive The Economic Meltdown
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:26
Ознайомлюємося...
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:32
Дивлюсь "базар" в Сенаті...Цирк на дроті...
Почитайте ще коменти під відео...
Там не тільки стимули, але стимули займають велику частину. Особливо забавляє:
- дайте омериганцям, голодним і так далі, 2 куе і це вирішить їх проблеми...
Такий чудовий приклад маніпуляції, цікаво, чи сенатори розуміють це?
Я про що, 2 куе не вирішать всіх проблем, чому б не вирішити цю проблему системно - нормальні виплати по безробіттю і так далі.
А 2 куе + інщі соц.витрати добавлять до Штатівського дефіцити дофіга (і так великого)!!!
І основна проблема це - коли омериканці отримують ці виплати, це крадіжка з наших кишень...
Прогноз на довгострок - штатівському баксу хана. Штати - нове зімбабве...
зі. Старі республиканці розуміють проблему боргів, і про це говорять, але популізм приведе штати в прірву.
ззі. Вкладайте грощі в дорогоцінні метали на довгострок.
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:56
Треба передивитись... вже не пам"ятаю.
Взагалі, я здивован віком привладних людей в Штатах. Виглядає, як Совок 80-х.
Ненсі Пелосі - 80 років, герой роліку Мітчел - х.з. скільки, але точно за 70.
Американські президенти - 74 і 78.
Виглядає так, що соц.ліфти в Штатах давненько так поломались, і кругова порука ))))
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:46
послухав пресконференцію Пелосі,
таке враження, що війна демократів з республіканцями, без огляду на ціну перемоги для Америки і американців.
Не зрозуміло в чому зміст.
Це війна глобалістів з традиціоналістами?
За масову чіпізацію, вакцинацію, тотальний контроль і промивання мозгів проти свободи?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 31 гру, 2020 08:17
Якщо допустити таку думку - то дійсно війна...
Трамп перервав шестя демократів на 4 роки, і наразі перед ними майорять ще 4+4...
От тому я непевен, що все вже закінчилось. Імхо, Трампу не з руки віддавати (вкрадену у нього владу), тому спостерігаємо...
Демократи вже показали, яке в них "людське" обличчя, приклад, Гейтс і його постійні промови.
зі. Тому я допускаю гаряче/теплу війну в Штатах, особливо коли білі зрозуміють, в яку прірву їх тягнуть демократи і кількість зброї на руках в Штатах...
ззі. Імхо звичайно, але 20 рік може здатись нам квіточками, після того, як ми почнемо жити подіями 21...
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:27
думаю, що вірогідніший варіант, коли незадоволені демократами переберуться в більш традиційні штати тіпа Техаса і там створять свою Америку без ЛГБТ, толерастів і любителів соціалістичної халяви
Процес пішов. Детройтів побільшає.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53
Тут більш докладніше про війну демократів з республіканцями в США(інтервью Ілларіонова):
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:50
Wow ... (((
Там ще і будинку Пелосі дісталось... Ці чеки Омеригу до добра не доведуть...
Хто ж піде працювати, коли бабки просто так дають? І апетит приходить під час їжі...
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:45
Чьот я очкую ))))
Так, дивимось за перегонами в Джорджії, як що там проходять демократи... Кіста вашим (тобто нашим) підматрасним бабкам = баксам ...
В Штатах почнеться жорсткий друк бабла і повний популізм, в вигляді списання студентських боргів і так далі ...
зі. Короче, хто ще не купив під оренду закордоном, пожалкує...
ззі. І ще, дорогоцінні метали - наше все, якщо вже в нерухомість не лізе )))
зззі. І ще, сцуко, попкорн вже не лізе
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