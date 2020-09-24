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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History



В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...

Вкладайтесь в золото...
change_pm
 
Повідомлень: 2755
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  #<1 ... 131132133134
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