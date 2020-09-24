This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History
В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...
Вкладайтесь в золото...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:49
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...
Вкладайтесь в золото...
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