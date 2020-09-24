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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History



В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...

Вкладайтесь в золото...
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:47

  change_pm написав:
This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History



В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...

Вкладайтесь в золото...

не у в"язницю, а у ізоляційний центр (концентраційний табір), можна по толерастному назвати: антиковідний санаторій, або ковід-дача.

Коли вже буде "цифровий долар"?
Але перед тим тре буде всім американцям здати біткойни на зберігання уряду, як колись у 1933 конфіскували золото (ну тут про колгоспи люблять писати як було при СРСР, а не про те як США гнобило і грабувало пересічених).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 січ, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:54

  change_pm написав:Так, дивимось за перегонами в Джорджії, як що там проходять демократи... Кіста вашим (тобто нашим) підматрасним бабкам = баксам ...

В Штатах почнеться жорсткий друк бабла і повний популізм, в вигляді списання студентських боргів і так далі ...


зі. Короче, хто ще не купив під оренду закордоном, пожалкує...

ззі. І ще, дорогоцінні метали - наше все, якщо вже в нерухомість не лізе )))

зззі. І ще, сцуко, попкорн вже не лізе :evil:

яка нерухомість? коени і тільки коени, крипта рулєз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:39

  flyman написав:
  change_pm написав:
This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History


В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...

Вкладайтесь в золото...

не у в"язницю, а у ізоляційний центр (концентраційний табір), можна по толерастному назвати: антиковідний санаторій, або ковід-дача.

Коли вже буде "цифровий долар"?
Але перед тим тре буде всім американцям здати біткойни на зберігання уряду, як колись у 1933 конфіскували золото (ну тут про колгоспи люблять писати як було при СРСР, а не про те як США гнобило і грабувало пересічених).

Так, ти правий, не в"язниця ))) а ковід-дача...

Мені назва -ковід-дача- подобається.... тільки історія нас вчить, що спочатку дача, потім табір і безкоштовний труд за пайту, а потім вирвані золоті зуби, волосся в подушки, кожа на кож.вироби, кістна мука, і так далі.

Від дачі до не дачі пару кроків....

Ехех, в такий час живемо... Історія повторюється, тільки більш в вивернутому варіанті.

зі. Я думаю, що і не громадянам Штатів біток доведеться "здати", чи його просто обнулять...

ззі. Почав дивитись серіал "Революція" - там по всьому світу зникла електрика. Там є цікавий персонаж-хіпстер, бувший робітника Гугла.

Так смішно він каже:
- Я був крутим босом в Гуглі, 300 підлеглих, 4 будинка + 80 млн в банку, жінка-"красавіца" ...

А наразі ніх..ра немає ))))

зззі. Уяви глобальний блекаут наприклад... І де "твої біткойни"?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:43

  flyman написав:
  change_pm написав:Так, дивимось за перегонами в Джорджії, як що там проходять демократи... Кіста вашим (тобто нашим) підматрасним бабкам = баксам ...

В Штатах почнеться жорсткий друк бабла і повний популізм, в вигляді списання студентських боргів і так далі ...

зі. Короче, хто ще не купив під оренду закордоном, пожалкує...

ззі. І ще, дорогоцінні метали - наше все, якщо вже в нерухомість не лізе )))

зззі. І ще, сцуко, попкорн вже не лізе :evil:

яка нерухомість? коени і тільки коени, крипта рулєз.

Яка-яка, ніяка! Якщо не встиг влізти в нерухомість закордоном до 20 року, сиди і кусай локті...

Наразі в нерухомість лізти немає сенсу і бабла...

Наприклад, вже є інфа, що нові будинки в Штатах через ріст на комплектуючі стануть дорожче від 30 до 70 куе = інфлец наліцо (((

Хто не встиг взяти - лох!

А коени - you can't teach an old dog a new trick...
Не вірю я, що з коенів просто так випустять - це раз,
два - всі ходи записані і якщо ти і виведеш прибуток - заплати податок - поки ДФС до тебе не добралась...
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54

Так роздуми...

Взагалі я дуже песимістично дивлюсь на те, що відбувається в світі....

Все більше укріплюсь в думці, що з тутешніх дописувачів і читачів більшість настигне сумна доля і не через 30-50 років, а набагато скоріше ...

Чи від корони-19, чи корони-20...25 (яка там буде), чи від техногену і потенційних воених дій, чи природної катастрофи....

Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...

Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...

Короче кажучи, всім здоров"я і позитиву :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:для 600-700дол/міс. пасивного доходу тре мати ліквідних активів на 150..200КУЕ
net worth твій наразі в межах 40..50KУЕ

  change_pm написав:600 уе в мес - 150 куе інвестмент = 4.8% річних = це дохідність Лондона )))

Навіть на Півночі Англії можна рубати 6-8% річних, в Україні сам Бог наказав робити 10% річних. Тому долярчику можна менше грошей мати )))

  Долярчик написав:Я порахував, що можна вкласти 2 ляма грн в нерухомість і витискати з неї, мінімум, 600дол/міс!

Але франтам цього не зрозуміти - вони тільки вміють брати хабарі від студентів і більше нічого не вміють робити від слова "взагалі"!
А, ну ще він вміє нити на форумах)))

  flyman написав:10% в гривні рубати, і 10% річних в у.е. то дві великі різниці
і я так розумію, мова "на руки" $600...$700, а не у бухгалтерській відомості.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41

Піпец...

Chinese billionaire Jack Ma suspected missing

Чувака вже 2 місяці не бачили...
Iran has started 20-percent enrichment of uranium at Iran's Fordow facility, says Iran gov spox

Іран готується зробити ядрену бомбу...Акуєть... Штати зглотнули?

зі. Трамп зассав вдарити по Ірану. Демократи будуть хороводи з ним водити... Жесть!
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