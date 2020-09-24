This 21st Century Great Depression Will Be The Worst In History
В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...
Вкладайтесь в золото...
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:49
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В НЙ прийняли закон, який дозволяє закрити "тебе" у в"язниці, якщо ти "коронохворий".
Як то кажуть - нова ініціатива започаткована...
Вкладайтесь в золото...
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:47
не у в"язницю, а у ізоляційний центр (концентраційний табір), можна по толерастному назвати: антиковідний санаторій, або ковід-дача.
Коли вже буде "цифровий долар"?
Але перед тим тре буде всім американцям здати біткойни на зберігання уряду, як колись у 1933 конфіскували золото (ну тут про колгоспи люблять писати як було при СРСР, а не про те як США гнобило і грабувало пересічених).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 січ, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:54
яка нерухомість? коени і тільки коени, крипта рулєз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:39
Так, ти правий, не в"язниця ))) а ковід-дача...
Мені назва -ковід-дача- подобається.... тільки історія нас вчить, що спочатку дача, потім табір і безкоштовний труд за пайту, а потім вирвані золоті зуби, волосся в подушки, кожа на кож.вироби, кістна мука, і так далі.
Від дачі до не дачі пару кроків....
Ехех, в такий час живемо... Історія повторюється, тільки більш в вивернутому варіанті.
зі. Я думаю, що і не громадянам Штатів біток доведеться "здати", чи його просто обнулять...
ззі. Почав дивитись серіал "Революція" - там по всьому світу зникла електрика. Там є цікавий персонаж-хіпстер, бувший робітника Гугла.
Так смішно він каже:
- Я був крутим босом в Гуглі, 300 підлеглих, 4 будинка + 80 млн в банку, жінка-"красавіца" ...
А наразі ніх..ра немає ))))
зззі. Уяви глобальний блекаут наприклад... І де "твої біткойни"?
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:43
Яка-яка, ніяка! Якщо не встиг влізти в нерухомість закордоном до 20 року, сиди і кусай локті...
Наразі в нерухомість лізти немає сенсу і бабла...
Наприклад, вже є інфа, що нові будинки в Штатах через ріст на комплектуючі стануть дорожче від 30 до 70 куе = інфлец наліцо (((
Хто не встиг взяти - лох!
А коени - you can't teach an old dog a new trick...
Не вірю я, що з коенів просто так випустять - це раз,
два - всі ходи записані і якщо ти і виведеш прибуток - заплати податок - поки ДФС до тебе не добралась...
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54
Так роздуми...
Взагалі я дуже песимістично дивлюсь на те, що відбувається в світі....
Все більше укріплюсь в думці, що з тутешніх дописувачів і читачів більшість настигне сумна доля і не через 30-50 років, а набагато скоріше ...
Чи від корони-19, чи корони-20...25 (яка там буде), чи від техногену і потенційних воених дій, чи природної катастрофи....
Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...
Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...
Короче кажучи, всім здоров"я і позитиву
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:34
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:41
Піпец...
Чувака вже 2 місяці не бачили...
Іран готується зробити ядрену бомбу...Акуєть... Штати зглотнули?
зі. Трамп зассав вдарити по Ірану. Демократи будуть хороводи з ним водити... Жесть!
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:09
Не люблю довгі інтервью, але це послухав. Ну, в принципі нічого нового)))
Короче, спостерігаємо, як воно буде...
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:12
крадуть котів та собак на їжу
be doom preppered !
копай бункер!!!
be out of grid!
тримай запас води, їжі та туалетного папіру!
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