Опять "акция" на туалетную бумагу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:17
Як то кажуть на Сході, показав ножа - бий!
Трамп похвалився Б-52 - хфотки і відео - класс!, авіаносець повертається в Штати, а тут...
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:19
З усіх хфільмів-катастроф основний висновок наступний:
- якщо не готовий вбивати - помреш,
- в живих нікого не залишай,
- зброя - це основне, інше добудеш )))
зі. Ну і треба тримати себе в більш-менш формі, щоб вижити...
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