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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57

  flyman написав:тримай запас води, їжі та туалетного папіру!

Опять "акция" на туалетную бумагу? :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:17

  change_pm написав:
Chinese billionaire Jack Ma suspected missing

Чувака вже 2 місяці не бачили...
Iran has started 20-percent enrichment of uranium at Iran's Fordow facility, says Iran gov spox

Іран готується зробити ядрену бомбу...Акуєть... Штати зглотнули?

зі. Трамп зассав вдарити по Ірану. Демократи будуть хороводи з ним водити... Жесть!

Як то кажуть на Сході, показав ножа - бий!

Трамп похвалився Б-52 - хфотки і відео - класс!, авіаносець повертається в Штати, а тут...
Iranian state TV says the country has seized a South Korean-flagged oil tanker in the Strait of Hormuz
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:19

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:тримай запас води, їжі та туалетного папіру!

Опять "акция" на туалетную бумагу? :)

З усіх хфільмів-катастроф основний висновок наступний:
- якщо не готовий вбивати - помреш,
- в живих нікого не залишай,
- зброя - це основне, інше добудеш )))

зі. Ну і треба тримати себе в більш-менш формі, щоб вижити...
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