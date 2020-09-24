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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57

  flyman написав:тримай запас води, їжі та туалетного папіру!

Опять "акция" на туалетную бумагу? :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:17

  change_pm написав:
Chinese billionaire Jack Ma suspected missing

Чувака вже 2 місяці не бачили...
Iran has started 20-percent enrichment of uranium at Iran's Fordow facility, says Iran gov spox

Іран готується зробити ядрену бомбу...Акуєть... Штати зглотнули?

зі. Трамп зассав вдарити по Ірану. Демократи будуть хороводи з ним водити... Жесть!

Як то кажуть на Сході, показав ножа - бий!

Трамп похвалився Б-52 - хфотки і відео - класс!, авіаносець повертається в Штати, а тут...
Iranian state TV says the country has seized a South Korean-flagged oil tanker in the Strait of Hormuz
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:19

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:тримай запас води, їжі та туалетного папіру!

Опять "акция" на туалетную бумагу? :)

З усіх хфільмів-катастроф основний висновок наступний:
- якщо не готовий вбивати - помреш,
- в живих нікого не залишай,
- зброя - це основне, інше добудеш )))

зі. Ну і треба тримати себе в більш-менш формі, щоб вижити...
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:34

Tech early adopters ))))

Фіксанемо:

від сьогодні (4 січня) стаю юзером 5G сєткі і телефона.

Ну, ніби нічого незвичного, але тіпа швидше все буде в 4 рази. Зобачимо ))))
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:21

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:тримай запас води, їжі та туалетного папіру!

Опять "акция" на туалетную бумагу? :)

З усіх хфільмів-катастроф основний висновок наступний:
- якщо не готовий вбивати - помреш,
- в живих нікого не залишай,
- зброя - це основне, інше добудеш )))

зі. Ну і треба тримати себе в більш-менш формі, щоб вижити...

1ше, шо тре зробити - спиляти мушку ...
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:35

Новини - жесть!

UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC

Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE

Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN

А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила! 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:46

рептилоїди?

  change_pm написав:
UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC

Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE

Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN

А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила! 8)

https://coronavirus.tsn.ua/pobutova-himiya-batareyki-lampochki-na-chas-lokdaunu-supermarketam-zaboronili-prodavati-nizku-tovariv-1700175.html

WTF

Американська торгова палата закликала Кабінет міністрів переглянути умови карантину, який почне діяти від 8 січня, стосовно продажу деяких груп товарів.

Зазначається, що від 8 до 24 січня, буде заборонена торгівля товарами, окрім харчових продуктів, лікарських засобів і виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Інші товари можна буде замовити лише з доставкою додому.

Слід зауважити, що навіть у супермаркетах не продаватимуть значну частину товарів повсякденного вжитку. Приміром, побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі та товари для навчання. Такі магазини повинні закрити ці відділи або не проводити розрахунок на касі. 

Палата підготувала свої пропозиції, за якими Кабміну пропонують дозволити роботу магазинів, що продають товари на торгових площах, не менш 60% яких призначено для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.

"На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах", - кажуть у Палаті.


тре піти взяти кілька рольок туалетного папіру і ЛЕД лямпи
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:56

  change_pm написав:
UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC

Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE

Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN

А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила! 8)

Очевидно, что пока мир не изменился.
Но понемногу пипл приучают к "новой реальности".
Сначала масочки и "ограничения", потом "лайт-локдауны", потом полный концлагерь.
По всей видимости, стадо будут дрессировать с помощью "окна овертона".
"Волн" (итераций) будет столько, сколько понадобится для вывода породы "нужного качества в нужном количестве"
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