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Американська торгова палата закликала Кабінет міністрів переглянути умови карантину, який почне діяти від 8 січня, стосовно продажу деяких груп товарів.
Зазначається, що від 8 до 24 січня, буде заборонена торгівля товарами, окрім харчових продуктів, лікарських засобів і виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Інші товари можна буде замовити лише з доставкою додому.
Слід зауважити, що навіть у супермаркетах не продаватимуть значну частину товарів повсякденного вжитку. Приміром, побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі та товари для навчання. Такі магазини повинні закрити ці відділи або не проводити розрахунок на касі.
Палата підготувала свої пропозиції, за якими Кабміну пропонують дозволити роботу магазинів, що продають товари на торгових площах, не менш 60% яких призначено для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.
"На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах", - кажуть у Палаті.
тре піти взяти кілька рольок туалетного папіру і ЛЕД лямпи
UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC
Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE
Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN
А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила!
Очевидно, что пока мир не изменился. Но понемногу пипл приучают к "новой реальности". Сначала масочки и "ограничения", потом "лайт-локдауны", потом полный концлагерь. По всей видимости, стадо будут дрессировать с помощью "окна овертона". "Волн" (итераций) будет столько, сколько понадобится для вывода породы "нужного качества в нужном количестве"
"А то вырус нападэ"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 04 січ, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Американська торгова палата закликала Кабінет міністрів переглянути умови карантину, який почне діяти від 8 січня, стосовно продажу деяких груп товарів.
Зазначається, що від 8 до 24 січня, буде заборонена торгівля товарами, окрім харчових продуктів, лікарських засобів і виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Інші товари можна буде замовити лише з доставкою додому.
Слід зауважити, що навіть у супермаркетах не продаватимуть значну частину товарів повсякденного вжитку. Приміром, побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі та товари для навчання. Такі магазини повинні закрити ці відділи або не проводити розрахунок на касі.
Палата підготувала свої пропозиції, за якими Кабміну пропонують дозволити роботу магазинів, що продають товари на торгових площах, не менш 60% яких призначено для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.
"На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах", - кажуть у Палаті.
тре піти взяти кілька рольок туалетного папіру і ЛЕД лямпи
Режиссёры реалити-шоу кагбэ намекают, что массовка будет работать за еду и примитивные медикаменты (непримитивные - с письменного разрешения врача)