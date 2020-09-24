Вкладчик1234 написав:change_pm написав:UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC
Оппа(((PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE
Йууухуу!!!GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN
А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила!
Очевидно, что пока мир не изменился.
Но понемногу пипл приучают к "новой реальности".
Сначала масочки и "ограничения", потом "лайт-локдауны", потом полный концлагерь.
По всей видимости, стадо будут дрессировать с помощью "окна овертона".
"Волн" (итераций) будет столько, сколько понадобится для вывода породы "нужного качества в нужном количестве"
"А то вырус нападэ"
Я ж викладав відос зранку - для несогласних запустять короно-дачі )))
Я сміюсь з ситуації до усрачки)))) але якщо що готовий присягнути, якщо забезпечать цікаве життя і кнопку - БАБЛО! )))
А, і ще й квиток на рейс Верджін Галактік )))