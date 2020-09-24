Додано: Вів 05 січ, 2021 10:49

Камрады, а есть кто в теме по Чешской недвижке? А именно Прага. Я как бы совсем немножко в теме, не так сильно как в Киевской, но есть много нюансов которые непонятны. Короче я сейчас на отдыхе в Карпатах и встретил тут одного давнего знакомого со Львова, который купил квартирко в Праге в 2014 году за 200к евро, в пол года назад продал ее за 370. Изучивши немного рынок новостроя и застройщиков Праги, обнаружил для себя что сейчас цены там просто жесть, надутые естественно дешевой ипотекой. Короче, двушка в спальнике, типа Прага 9 или Прага 10, метраж 50м2, со сдачей в 22-23 году стоит .... 5,5-6 млн крон. Это 220-240к евро. Тоесть 260-280к баков. Если честно то я немного в акуе, так как до 2010 года там были совершенно другие цены. Тоесть, мелкая двушка в спальнике, типа нашего виноградаря или отрадного, стоит более чем 250к. а трешка около 350к. В связи с этим вопрос- пузырь надут? Или ещё есть куда дуть? Просто как по мне, Чехия не та страна чтобы там были такие цены. Средняя зп там около штуки - полторы евро. Что там вообще происходит?

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