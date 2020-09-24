|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:13
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC
Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE
Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN
А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила!
Очевидно, что пока мир не изменился.
Но понемногу пипл приучают к "новой реальности".
Сначала масочки и "ограничения", потом "лайт-локдауны", потом полный концлагерь.
По всей видимости, стадо будут дрессировать с помощью "окна овертона".
"Волн" (итераций) будет столько, сколько понадобится для вывода породы "нужного качества в нужном количестве""А то вырус нападэ"
Я ж викладав відос зранку - для несогласних запустять короно-дачі )))
Я сміюсь з ситуації до усрачки)))) але якщо що готовий присягнути, якщо забезпечать цікаве життя і кнопку - БАБЛО! )))
А, і ще й квиток на рейс Верджін Галактік )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:19
flyman написав:Коли вже буде "цифровий долар"?
Флай, думаю, що цифровий бакс буде вже до кінця року... Можливо навіть десь влітку )))
зі. Основне питання, що буде з баксовим кешем за кордонами Штатів
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:23
Rarely captured on film, black swans, when they take to surfing, have preceded every major market meltdown since 1929
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:49
Камрады, а есть кто в теме по Чешской недвижке? А именно Прага. Я как бы совсем немножко в теме, не так сильно как в Киевской, но есть много нюансов которые непонятны. Короче я сейчас на отдыхе в Карпатах и встретил тут одного давнего знакомого со Львова, который купил квартирко в Праге в 2014 году за 200к евро, в пол года назад продал ее за 370. Изучивши немного рынок новостроя и застройщиков Праги, обнаружил для себя что сейчас цены там просто жесть, надутые естественно дешевой ипотекой. Короче, двушка в спальнике, типа Прага 9 или Прага 10, метраж 50м2, со сдачей в 22-23 году стоит .... 5,5-6 млн крон. Это 220-240к евро. Тоесть 260-280к баков. Если честно то я немного в акуе, так как до 2010 года там были совершенно другие цены. Тоесть, мелкая двушка в спальнике, типа нашего виноградаря или отрадного, стоит более чем 250к. а трешка около 350к. В связи с этим вопрос- пузырь надут? Или ещё есть куда дуть? Просто как по мне, Чехия не та страна чтобы там были такие цены. Средняя зп там около штуки - полторы евро. Что там вообще происходит?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3578
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:12
change_pm написав:
UK'S PM JOHNSON SET TO ANNOUNCE LOCKDOWN FOR ENGLAND SIMILAR TO MEASURES IMPOSED IN MARCH STARTING FROM MIDNIGHT - BBC
Оппа(((
PFIZER SAY THERE IS NO DATA TO DEMONSTRATE THAT PROTECTION AGAINST COVID-19 FROM THEIR VACCINE IS SUSTAINED BEYOND 21 DAYS AFTER FIRST DOSE
Йууухуу!!!
GERMANY IS SAID TO BE MULLING MORE STRICT NATION WIDE LOCKDOWN
А в Україні покращення за покращенням - бач слав"яне - сила!
Продовжуємо ))))
ISRAEL HEALTH MINISTER SAYS ISRAEL TO GO FOR FULL LOCKDOWN, CLOSING SCHOOLS
Атлічна!
TOKYO FINDS ABOUT 1,200 NEW CASES OF CORONAVIRUS: NHK
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:18
change_pm написав: change_pm написав:
Chinese billionaire Jack Ma suspected missing
Чувака вже 2 місяці не бачили...
Iran has started 20-percent enrichment of uranium at Iran's Fordow facility, says Iran gov spox
Іран готується зробити ядрену бомбу...Акуєть... Штати зглотнули?
зі. Трамп зассав вдарити по Ірану. Демократи будуть хороводи з ним водити... Жесть!
Як то кажуть на Сході, показав ножа - бий!
Трамп похвалився Б-52 - хфотки і відео - класс!, авіаносець повертається в Штати, а тут...
Iranian state TV says the country has seized a South Korean-flagged oil tanker in the Strait of Hormuz
Продовжуємо (((
IRANIAN ARMY BEGINS MILITARY EXERCISES WITH DRONES: SKY
IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD BREAKS INTO SOUTH KOREAN TANKER AND FORCES IT TO GO TO IRAN
Короче кажучи, війна скоро...(((
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9024
|1145600
|
Вів 05 січ, 2021 11:56
akurt
|
|6222
|738353
|
Вів 05 січ, 2021 07:50
Bolt
|
|149
|8951
|
|