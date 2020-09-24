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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:58

Попкорн з вами?


Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах? :twisted:

зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:31

  change_pm написав:
Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах? :twisted:

зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((

Вимагаю зупинити звіряче побиття мирних протестувальників так почати діалог влади з активістами :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:33

Демократы уже снайперов завезли?
Саакашвили им поможет, если что :)

"Кулівлоба" на броневичке там нет? :)

Шо там Нуланд? Хотели её сюда с печеньками отправить, а теперь видимо и самим печеньки понадобятся :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:38

Зафіксуємо фонду в день початку...

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Востаннє редагувалось change_pm в Сер 06 січ, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:40

  Вкладчик1234 написав:Демократы уже снайперов завезли?
Саакашвили им поможет, если что :)

"Кулівлоба" на броневичке там нет? :)

Шо там Нуланд? Хотели её сюда с печеньками отправить, а теперь видимо и самим печеньки понадобятся :)

Це все пізніше і з національним колоритом.... Ну, там БЛМ + Антіфа + репчік і кокс)))

зі. Тільки що прочитав, що снайперів вже розмістили...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:14

Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:34

  Вкладчик1234 написав:Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо

Prepper Princess в теплому ютубчику вангувала приблизно так:
"якщо переможе Біден (ой, Байден, вибачте за мій каліфорнійський), то економіці ВП (великий п.дець), а якщо Трамп, то хаос"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 134135136137
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