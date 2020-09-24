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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:58
Попкорн з вами?
Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах?
зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:31
Вимагаю зупинити звіряче побиття мирних протестувальників так почати діалог влади з активістами
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:33
Демократы уже снайперов завезли?
Саакашвили им поможет, если что
"Кулівлоба" на броневичке там нет?
Шо там Нуланд? Хотели её сюда с печеньками отправить, а теперь видимо и самим печеньки понадобятся
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:38
Зафіксуємо фонду в день початку...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 06 січ, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:40
Це все пізніше і з національним колоритом.... Ну, там БЛМ + Антіфа + репчік і кокс)))
зі. Тільки що прочитав, що снайперів вже розмістили...
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:14
Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:34
Prepper Princess в теплому ютубчику вангувала приблизно так:
"якщо переможе Біден (ой, Байден, вибачте за мій каліфорнійський), то економіці ВП (великий п.дець), а якщо Трамп, то хаос"
https://fi202x.blogspot.com/
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