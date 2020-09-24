Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:58
Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах?
зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
change_pm
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:31
change_pm написав:
Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах?
зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
Вимагаю зупинити звіряче побиття мирних протестувальників так почати діалог влади з активістами
Biden's Laptop Matters
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:33
Демократы уже снайперов завезли?
Саакашвили им поможет, если что
"Кулівлоба" на броневичке там нет?
Шо там Нуланд? Хотели её сюда с печеньками отправить, а теперь видимо и самим печеньки понадобятся
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:38
Востаннє редагувалось
change_pm
в Сер 06 січ, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:40
Вкладчик1234 написав:
Демократы уже снайперов завезли?
Саакашвили им поможет, если что
"Кулівлоба" на броневичке там нет?
Шо там Нуланд? Хотели её сюда с печеньками отправить, а теперь видимо и самим печеньки понадобятся
Це все пізніше і з національним колоритом.... Ну, там БЛМ + Антіфа + репчік і кокс)))
зі. Тільки що прочитав, що снайперів вже розмістили...
change_pm
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:14
Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:34
Вкладчик1234 написав:
Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо
Prepper Princess в теплому ютубчику вангувала приблизно так:
"якщо переможе Біден (ой, Байден, вибачте за мій каліфорнійський), то економіці ВП (великий п.дець), а якщо Трамп, то хаос"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:17
Biden's Laptop Matters
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:30
u.s. capitol security:
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:43
"Демократам" нужны сакральне жертвы:
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