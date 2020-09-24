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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:32

  cz_user написав:Жека79
Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.
Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%
Более трети покупателей недвижимости иностранцы
Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10
Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.
Высокие цены, потому что:
1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)
2) сдают уже с ремонтом - завози мебель
3) много иностранных покупателей
4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)
5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией


Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:54

Трішки по темі нерухомості...

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Дані по Ліверпулю і місцевості поруч...
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:51

  Жека79 написав:
  cz_user написав:Жека79
Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.
Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%
Более трети покупателей недвижимости иностранцы
Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10
Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.
Высокие цены, потому что:
1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)
2) сдают уже с ремонтом - завози мебель
3) много иностранных покупателей
4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)
5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией


Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.


Прага такая одна и очень раскрученный город. Поэтому еще такие цены. Ну и, действительно, тут пока еще комфортно жить (нет районов-гетто, как в некоторых других городах ЕС, хороший транспорт, экология)
Местные тоже гребут в ипотеку. Например, от того же central group в спальном районе 3кк будет 8-9 млн крон. Средняя зп в Праге около 50к. Для специалистов зп 80-100к. Семья из двух работающих может позволить ипотеку на 20-30 лет под 2% с 10% начальным взносом. Но по уровню недоступности жилья для местных Чехия на первом месте в ЕС (нужно работать в среднем 11 лет на квартиру 70м, в Португалии этот показатель 4 года). Так что у кого не позволяют доходы переезжают в пригород или снимают
В Чехии тоже идет рост по всем городам. На втором месте Брно и очень подорожала недвижимость в горах. Но большого роста уже нет, где-то 1-2% к квартал или даже небольшое падение у старого фонда.
cz_user
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:03

запощу сюда, т.к. только в этой ветке можно постить "идеологически-неверные посты".

Кто не понял - это по мотивам убитой протестующей, в сравнении с БЛМ

Зображення

Агрессоры убили активистку-патриотку-ветеранку:

Погибшей от выстрела охранников в Конгрессе сторонницей Трампа оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников.

Она отслужила в армии 14 лет. Но пуля ее нашла в здании Конгресса США.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 07 січ, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:14

Знову ватніків набігло, як пацюків у хлібне місце. Їхали би в Московію - там для ватнічества повна свобода. Можна поливати брудом Америку, Європу, увесь світ. І хвалити Парашу як найзручнішу для проживання країну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 135136137138
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